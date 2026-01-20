不承認與不否認的話術

昨天清晨返抵台灣後，行政院副院長鄭麗君面對媒體，沒有提到台美關稅談判的明確數字，也沒有替外界盛傳、以台積電增加投資做為交換條件一事作出任何表示。她談成果、談氣氛、談「持續協商」，刻意避開所有可被引用為「承諾」的關鍵字。

在政治與企業的世界裡，有種說話方式，堪稱語言界的太極拳—不承認與不否認的藝術。不出力，但對方一定被帶著走；不落字，但場面已經定調。外交場合亦有經典金句：I can neither confirm nor deny in this regard. 翻成白話就是：我什麼也沒說，但你應該已經懂了。

這一次，鄭麗君與魏哲家，聯手示範了這門藝術。根據外電報導，台美關稅談判的交換條件之一，是台積電在美國增加一千億美元投資、相當於增建五座先進晶圓廠。台灣媒體連日追打，市場情緒一路升溫，結果行政院副院長在美國記者會上沒有否認；前一天，台積電董事長在法說會上也沒有確認，只淡淡補了一句：「確定會在美國增購土地。」

這句話，堪稱全案的神來一筆。土地不是廠、買地不算投資、準備不等於開工；翻成白話就是「我先把停車位建好，但車要不要開進來，改天再說」。對企業而言，這是標準的風險管理；對政府來說，這是避免把談判桌直接掀翻的安全姿勢。

從智商來看，兩位都非常清楚自己在做什麼。鄭麗君知道，在半導體、國安與關稅交織的場合，任何一句斬釘截鐵的否認，都可能被美方解讀為不合作；魏哲家更清楚，一旦親口說出「五座廠、一千億」，就等於把公司未來十年的資本支出，直接交給政治時程與媒體標題共同管理。於是，一個負責把場面撐起，一個負責把選項留住；一個示範外交辭令的極限操作，一個實踐企業治理的風險控管。這不是巧合，而是默契。

這套「不承認、也不否認」的說話藝術，幾乎是完美設計。股市多空雙方都能各自滿足，多頭可興奮解讀美國擴廠勢在必行、關稅換到實質市場；空頭也能冷靜認定，這不過是連承諾都不敢寫下來的煙霧彈。大家都對，也都不必負責，Ｋ線怎麼走，全看想像力夠不夠。

政治面更是高招。等到台美協議送進立法院，在野黨即便滿腔怒火，也很可能只能「拳打棉花」；你質疑政府拿台積電當交換條件，對方就翻出協議文本反問「哪一條寫了？」你指控產業外移，對方微笑回你「企業自主決策」。從情商來看，這套話術漂亮；它同時安撫了美方、穩住了投資人，也暫時避免在國內引爆「美積電」的情緒核彈。每個人都能各取所需，皆大歡喜。

當政治人物與企業領袖選擇把話說到「剛剛好不算承諾」，剩下的不確定性，就自然往社會、產業與勞動市場擴散。會不會真的外移？人才怎麼辦？能源撐不撐得住？這些問題沒有被否認，但也沒有被正面回答。

所以結論其實很簡單：這起事件中，鄭麗君與魏哲家智商與情商都在線且偏高；真正被考驗的不是說話的人，而是必須替這些高明留白承擔後果的社會。不承認與不否認，確實是一門漂亮的藝術。只是藝術再高明，總不能永遠只賣門票，卻不負責散場。