執迷台獨夢 自甘美國魚肉

台美簽署投資合作備忘錄，行政院卓榮泰說「我方談判團隊擊出漂亮的全壘打」，總統賴清德則認為是「台美雙贏」，並在台中百工百業博覽會前開心宣布此事，喜形於色；不過美國才是全拿的贏家，台灣應是賠了夫人又折兵的輸家。

依據台美備忘錄，台灣關稅調降為一成五且不疊加，但必須以所謂的「台灣模式」，由企業對美投資二五○○億美元，台灣政府並須以「信用保證」支持金融機構提供最高二五○○億美元的企業授信額度，甚至要協助業者赴美打造類科學園區的產業聚落。

政府對外宣稱，台灣與日韓同樣都是一成五的關稅「競爭基礎一樣」；政府沒說的是，台灣與日韓投資的ＧＤＰ占比與投資項目卻是大相逕庭。台積電不但要加碼投資亞利桑那廠，還需增設五座以上晶圓廠，台灣晶圓供應鏈將移往美國，明顯有遭美國掏空的危機，尤其是美國商務部長盧特尼克的露骨談話毫不掩飾。

盧特尼克聲稱「台美貿易協議是對美國本土製造業的一項巨大承諾，目標是將台灣整個供應鏈和產能的四成轉移至美國，預計於二○二九年一月川普結束第二任期內達成」。盧特尼克並強調，五千億美元（約台幣十六兆元）是「頭期款」，用來將半導體帶回美國。盧特尼克的談話內容顯示，川普猶如強索過路費的惡徒，台灣則是川普刀俎上的肥肉、任其宰割，有何可喜？贏了什麼？

對於「被迫」加碼投資美國，台積電董事長魏哲家說「這是應美國客戶要求」；這話說得並沒錯，因為台積電的主要客戶除了聯發科之外，包括蘋果、輝達、高通、超微、博通、英特爾等等都在美國，這些科技巨頭涵蓋了智慧型手機、高效能運算（ＨＰＣ）、ＡＩ、伺服器等領域，但這原本並非是台灣得向美國低頭的理由，反而應該是用來爭取更多優惠關稅的利器。

就因為台積電大多數客戶都在美國，無論川普要課徵多少關稅，即使是盧特尼克威脅的百分之百，對台積電根本不具任何影響；台積電只要將售價提高，關稅全部由美方買家承擔，台積電成本不增、營收不減，最後受不了的反而是美企而非台積電。當美方企業難以承受高關稅，必然向川普反應、抱怨，關稅壓力便會回到川普身上，台灣何需卑躬屈膝？台灣雖有求於美國，川普亦有求於台灣；政府究竟為了什麼如此軟弱，說穿了就是民進黨執迷於海市蜃樓的台獨夢，給了川普可趁之機。

平心而論，若台海維持良好而友善的互動，台灣不必向大陸「朝貢」也可獲得更多紅利；馬英九時代簽署的兩岸經濟架構協議（ＥＣＦＡ）就是具體例證，台灣產業與民眾受惠甚多。如今民進黨反向操作，硬與大陸對抗而一邊倒向美國，結果是護國神山被移走成了「半屏山」，且還得至少再付一點二五兆軍費討川普歡心，這打的究竟是什麼愛台灣的算盤？