是台灣被川普擊出滿貫全壘打

台美關稅談判終於定案，卓院長喜孜孜地說談判團隊擊出「漂亮的全壘打」，聽來好像是關稅談判有值得慶幸的成果。假若談判像場棒球賽，投手就像是談判代表，要盡量投出變化球、不讓對方打出安打或全壘打得分，然後再利用自己的強打（談判資源）來得分。

這波關稅談判，川普政府在歐洲賽場上，面對歐洲強投沒能得到什麼分數，僅達成重大的政治協議而已，將美國對歐盟主要商品的關稅確立在約一成五，以避免全面貿易戰。另特定商品可享零關稅待遇，並且擴大雙方投資與採購承諾。

東亞賽場上的戰況卻完全不同，分別由日本、南韓、台灣三位「優質投手」上場，結果南韓面對「川普翔平」被打了一支「全壘打」，一成五不疊加最惠國待遇稅率的關稅，再加上對美投資三五○○億美元，其投資占比約是韓國ＧＤＰ的一成九，算是讓川普打了一支「陽春砲」。

之後日本「中繼投手」，也是一成五不疊加關稅，外加五五○○億元投資額，約占日本ＧＤＰ的一成三，這應算是支「二分砲」。最後換上台灣投手「關門」，除了一成五的不疊加關稅，但對美投資必須達到五千億美元，對台灣來說，這五千億美元占ＧＤＰ五成九（後援投手失分很多），且美國商務部長盧特尼克還稱這「只是頭期款」，目標是將台灣半導體供應鏈和產能的四成轉移到美國（失分更多）。台灣是否被打了一支「滿貫全壘打」輸了比賽還沾沾自喜？

盧特尼克表示台灣「讓川普高興」，「川普翔平」也因這三響砲獲得了單場ＭＶＰ（最有價值「總統」）。