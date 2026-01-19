賣台積電保政權 現代石敬瑭

中國五代十國歷史上，石敬瑭原為五代後唐節度使，借契丹兵造反，成為後晉開國皇帝後，割讓燕雲十六州酬謝契丹，使後代皇朝難抵禦北方遊牧民族侵襲。石敬瑭尊稱契丹皇帝耶律德光為「父皇帝」，自稱「兒皇帝」。

這段歷史，與當前政情何其相似？日前行政院宣布，台美貿易關稅談判底定，美對台關稅調降為百分之十五且不疊加。付出的代價是，企業自主投資二五○○億美元，由企業自行承擔盈虧；政府另以「信用保證」方式支持金融機構提供最高二五○○億美元的授信額度，支持企業投資半導體ＩＣＴ供應鏈等。

二○二三年張忠謀曾表示，台灣現有優勢，恐怕二、三十年以後就不會是這樣，相信台灣半導體製造環境也不會那麼有利，這跟國家政策發展有關。如今，台積電大舉赴美投資，先進技術與產業鏈併同打包當伴手禮。政府官宣說詞雖構想著美好未來，更多的質疑卻是掏空台灣高科技產業，孰是孰非自有公論。這還不包括軍購特別預算一點二五兆台幣，且多無採購細項，卻情勒在野黨須無條件通過。

二○一六年政黨再度輪替後，蔡政府雖是完全執政，國安卻形同外包，令人想起漢朝設在西域的都護府，竟重現台灣；我們如同西域小國，有個都護府指點江山。如今雙少數執政的賴政府，既無治國才幹，只會操作抗中保台、「少數獨裁」，大惡罷大失敗還不夠，使社會更加對立。為保政權甘為「現代石敬瑭」，是「游刃有餘」還是「沒出息」？