聽新聞
0:00 / 0:00

學測題幹陳述 阿婆裹腳布

聯合報／ 吳立昊／教（嘉義市）

大學入學學測進入第三天，今年不少考生步出考場後的第一反應卻是「鐘響前一秒才寫完」或「根本寫不完」。在講究閱讀素養的年代，可以接受試題題幹有一定比重，然而學測最終目的應是考驗學生對該學科本質的理解與掌握程度，如果題幹陳述一年比一年長，像老太婆的裹腳布般，讓考生食不下嚥、消化不來，就真本末倒置了。

試想，當我們看到拉拉雜雜的一大段文字敘述時，最優先的做法是丟給ＡＩ聊天機器人，讓它幫我們先整理出重點。既然科技已進步到ＡＩ可代勞，學測卻不回歸學科本質，反倒繼續著墨於題幹長度，讓考生讀題快慢與理解力成為左右未來出路的關鍵，這真的對嗎？

此外，試卷題幹過長，導致考生連完成試卷作答都有困難，遑論還要耐心檢查。現在學測命題趨勢，變成讓學生比拚作答速度，卻捨棄了建立雙重確認的習慣；這樣的趨勢是否應隨ＡＩ興起而重新調整？頗值教育部與大考中心仔細斟酌。

學測 AI 聊天機器人

延伸閱讀

不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答

115年大學學測 國文科（國綜）試題與解答

學測登場網友憶基測 釣出PR99大神轉行算命師！茄子蛋主唱也現身

115學測英文／考母語人士用法！「手肘開路」一字多義

相關新聞

精神勝利下的愚民政治

近期台美簽署投資備忘錄，行政院以「全壘打」形容協議成果，強調台積電主峰將留在台灣，「台灣就是山，就能立足台灣、布局全球」...

土方沉痾 開會豈能了事

去年高雄美濃大峽谷盜採盜填事件掀起「土石方之亂」，掀起輿論對於土石方管理的討論，國土署近日召開「加速營建剩餘土石方去化」...

波波漫畫

波波漫畫

是台灣被川普擊出滿貫全壘打

台美關稅談判終於定案，卓院長喜孜孜地說談判團隊擊出「漂亮的全壘打」，聽來好像是關稅談判有值得慶幸的成果。假若談判像場棒球...

賣台積電保政權 現代石敬瑭

中國五代十國歷史上，石敬瑭原為五代後唐節度使，借契丹兵造反，成為後晉開國皇帝後，割讓燕雲十六州酬謝契丹，使後代皇朝難抵禦...

台美協議 不能只看關稅

近日台灣與美方達成協議，將台灣輸美商品關稅從原先的二成，調降至與日本、南韓相同的一成五，且不再疊加最惠國稅率，看似爭取到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。