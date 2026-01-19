學測題幹陳述 阿婆裹腳布

大學入學學測進入第三天，今年不少考生步出考場後的第一反應卻是「鐘響前一秒才寫完」或「根本寫不完」。在講究閱讀素養的年代，可以接受試題題幹有一定比重，然而學測最終目的應是考驗學生對該學科本質的理解與掌握程度，如果題幹陳述一年比一年長，像老太婆的裹腳布般，讓考生食不下嚥、消化不來，就真本末倒置了。

試想，當我們看到拉拉雜雜的一大段文字敘述時，最優先的做法是丟給ＡＩ聊天機器人，讓它幫我們先整理出重點。既然科技已進步到ＡＩ可代勞，學測卻不回歸學科本質，反倒繼續著墨於題幹長度，讓考生讀題快慢與理解力成為左右未來出路的關鍵，這真的對嗎？

此外，試卷題幹過長，導致考生連完成試卷作答都有困難，遑論還要耐心檢查。現在學測命題趨勢，變成讓學生比拚作答速度，卻捨棄了建立雙重確認的習慣；這樣的趨勢是否應隨ＡＩ興起而重新調整？頗值教育部與大考中心仔細斟酌。