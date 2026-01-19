聽新聞
聯合講座／絕不能再用傳統產業這個名詞

聯合報／ 李家同／作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長

大家都覺察到台灣產業發展不均衡，這是一個不該有的現象。我認為我們實在不應該再用「傳統產業」這個名詞，因為用了這個名詞，很多年輕學子就會認為這種產業不屬於高科技，因而不喜歡進入這一類企業工作。可是這一類工業卻又牽涉到相當多的技術，這些技術都與國家安全有重大關聯，如果優秀的青年學子不喜歡進入這些產業，對國家安全非常不利。

我在清大常常和同學在電梯裡聊天，發現他們大多是電機系學生，而且是學電力的。可是他們所學的電力都是提供給手機或電腦等設備用的，與電力公司的發電技術沒有什麼關聯。這造成的問題是，懂得管理發電廠的工程師愈來愈少。台灣近年來常有忽然停電的現象，我在美國住了十三年，只遭遇過一次停電，那一次是大雪將電線壓斷了。可是我在台灣遇過好多次停電，有的當然與天災有關，可是很多卻是由於管理出了問題而導致。

我們常常將與土木工程有關的產業列為傳統產業，這也非常不對。造橋修路都要靠土木工程師，最近花蓮堰塞湖的整治也完全依靠土木工程師。台灣的高速公路往往連結了兩個山谷，可以想見所需的技術是多麼精密。花蓮堰塞湖在高山上，我們也可以想見整治工程的複雜性；若沒有優良的土木工程師來作精密設計，根本不可能進行任何整治工作。

吾人又常將紡織業列為傳統產業，其實我國的紡織機相當精密；不僅能夠製造出特別性質的衣料，而且也能製造用於工業的材料。因此可以說，我國的紡織業已進入了高科技產業的境界。

還有一點大家不了解的是，「高科技」也需依賴傳統技術。舉例來說，焊接一直被認為是一種傳統技術，但現在很多高科技設備需要抽真空，焊接如果不夠精良，真空即可能失效；深水的焊接更加不容易，絕對是一種高科技。小學生可能多少知道「研磨」是怎麼回事，看來很基本，卻很少人知道半導體工業相當重視研磨。

以研磨為例，研磨液中含有的物質就相當有學問。高級的工具機牽涉到光學，也牽涉到半導體技術。我真盼望青年學子能夠了解，精密的工具機是會讓人著迷的；也希望大家了解，一個國家如果不能製造精密的工具機，十分不利於國家安全。

我們絕不應再使用傳統產業這個名詞，而應鼓勵各行各業都要精益求精，使我們能製造非常特別的焊接、研磨設備，和高級的工具機及各種工業用的特用化學品。要做到這一點，學術界應助產業界一臂之力，因為最高級的工業產品仍建築在基礎科學研究之上。

傳統產業 科技業 半導體 工具機

