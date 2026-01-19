縮學期假改革 大學學費數字騙局

近年國內頂尖大學吹起「學期十六周制」之風，美其名與國際接軌。部分私大也爭相仿效，推行「16＋2」周制（十六周授課加上兩周自主學習）。然而，看似進步的改革，對私大生而言，卻是場受教權被剝奪、學費變相漲價的數字騙局。

「16＋2」制下，扣除課程說明與期中、期末考，實質授課僅剩十三周，若遇國定假日，學生實際在校往往不足十周。在學雜費分毫未減下，單方面裁減授課時數，本質上可說是「給付不完全」行為，更是對憲法保障受教權的變相踐踏。

校方常以「台大也這樣做」回應，這忽略了公私立大學在硬體資源與學生學習慣性上的巨大鴻溝。頂尖大學具備豐沛的研究資源支撐學生「自主學習」；反觀私校學生更仰賴老師的引導與專業教學。若硬體跟不上、資源不對等，卻在「減課」上同步，無異推卸教育責任。

若不進教室是最好的自主學習，那乾脆改為「1＋17」制，開學交代作業後便放任自流。這種諷刺的推論，正揭穿了「16＋2」的真相：校方能省下龐大的冷氣水電與人事行政開支，卻讓學生在課程縮減、進度狂飆的壓力中自生自滅。真正為學生著想的自主學習，應是在原本紮實的十八周基礎上提供延伸資源，而非從本就不足的時數中強行「扣除」。

請私校停止盲目跟風，別讓「縮短學期」成為剝削學生權益、成就校方行政省錢的工具。我們繳納學費，就有權要求完整的十八周教學品質。