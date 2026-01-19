兩大毒瘤不斬 校園濫訴無解

教育部日前公告校事會議修法，強調刪除匿名檢舉，改由校長召集四人小組進行案件認定，甚至新增所謂「輔佐人」制度。這樣的文字遊戲，不但無法解決校園濫訴亂象，更將造成行政權力的無限擴張與對基層老師的持續霸凌。

首先，由校長掌權的四人小組，是把關還是整肅？修法將檢舉受理權交給校長四人小組，教育部假設校長都是公正的仲裁者，卻忽略了「校園政治」的黑暗面。

看看屏東琉球國中的慘烈教訓，該校兩位老師遭校方與特定勢力無止盡的調查與霸凌，甚至連上課內容都被惡意曲解。試問，當問題的根源出於校長與行政端，由校長主導的「受理門檻」豈不成了其「球員兼裁判」的武器？校長想整肅異己，便可強勢主導「受理」；若自己人出包，便可利用機制「不受理」。這種制度能止血，還賦予不適任校長合法借刀殺人權力。

其次，刪除匿名檢舉是假議題，動輒得咎才是真恐懼。教育部刪除匿名檢舉，表面上是減少黑函，但核心問題從來不只是匿名冷箭，而是那些具名卻荒謬的投訴。

家長因孩子沒寫作業、被留下來指導，就投訴老師「霸凌」；學生上課睡覺被叫醒，就控訴老師「侵害人權」。這些案件即使具名，依然讓學校啟動校事會議、依然讓老師在調查期間身心俱疲。修法說要「分流」，將輕微案件回歸考核辦法，但如果家長堅持這是「霸凌」，學校敢輕易定調為「一般管教」嗎？在「不減損學生保護」的大帽子底下，結果往往是行政端為了自保而選擇犧牲老師。

真正的改革，不該只是程序上玩弄文字遊戲，應徹底檢討失衡的親、師、生三方互動結構。教育部若真有心，別再用頭痛醫頭腳痛醫腳的補丁式修法敷衍基層。我們要的是一個能讓我們安心教學、不必擔心背後隨時有冷箭的教育環境。若不解決「管教權喪失」與「行政權獨大」這兩個根本毒瘤，這場改革充其量只是場換湯不換藥的行政大拜拜。