校事會議有如「類司法調查」 親師生恐三輸

教育部近日針對教師解聘辦法進行修法說明，試圖透過增設審議分流來化解爭議。然而，「校事會議」制度自實施以來，已將校園變成了充滿猜忌的「類法院」；與其在錯誤的框架上補破網，教育部應拿出魄力廢除校事會議，回歸教育專業，否則終將導致親、師、生三輸的崩潰局面。

校事會議最大的弊病，在於「校園法院化」的錯誤思維。教育的本質是引導與修正，但現在只要出現管教爭議，動輒啟動校事會議、引進法律背景的外部人員進行「類司法調查」。這種制度雖然標榜公正，卻忽略了教學現場的複雜性，結果往往是「判決專業、教學外行」。當校園不再是傳道授業的地方，卻成了收集證據、公文往返的法律戰場，教師投入教育的熱忱也隨之消磨殆盡。

首先受害的是現場教師，在校事會議的陰影下為自保，悄然走向「防禦性教學」；老師發現管教學生可能換來沒完沒了的調查與名譽受損，理性選擇就是「關上教室門，只管課本不顧學生」。放棄管教的寒蟬效應，老師淪為只求平安退休的教育雇員。

老師不敢管不敢教，最終受損的是學生的受教權。校事會議將輔導與管教拆得支離破碎，一旦發生衝突，學校先想到的不是如何修復師生關係，而是如何跑完法律程序。在冷酷的調查報告中，學生的成長契機消失了，取而代之的是更加對立的校園氛圍。

最後，這是一場家長與學校雙輸的災難。對於家長而言，瑣碎的調查程序並未帶來真相，反而拖慢了爭議處理的速度；對於學校行政而言，校事會議疊床架屋的機制，讓校長從「教育領導者」退化成「公文庶務員」。當行政能量被無止盡的調查程序吸乾，學校還有多少心力優化教學環境？

教育部須正視，校事會議已成為校園內最大的行政內耗與對立源頭。修法「優化」只是治標，唯有徹底廢除這套與教育現場格格不入的制度，讓管教回歸原本的專業機制，並建立明確的冤案補償與教師支持系統，才能重建消失的師生信任。教育部若再不及時止損，校園司法化錯誤政策的代價將是下一代的未來。