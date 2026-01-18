土石方之亂 資源再利用才是關鍵

土石方之亂持續延燒，主因是內政部國土署今年初起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝ＧＰＳ；卻因合法收土資場量能不足，導致土石方無處去。但這也凸顯之前就是因為未管制，才會讓土石方到處亂倒，嚴重汙染環境。然而酒客回不了家，難以責怪是因為警察加強取締酒駕，畢竟喝酒本來就應該找代駕。

遏阻非法當然很重要，可是合法的管道也必須暢通。現在的問題是合法的土資場因容量額滿，無法再容納進場。就算緊急開闢暫置場，意指僅做短期的收容；所以正規土資場要求的規範可以從簡，而且後端必須有去處，而不是永遠堆置在該處。

土資場全名是「土石方資源堆置處理場」，其設立辦法是依據「營建剩餘土石方處理方案」，既然冠上「資源」的名稱，其核心精神應該是確保土石方資源的妥善處理與循環利用。但事實上，現有的土資場絕大部分都僅有堆置功能，而缺乏資源循環。

國土署與交通部協調後，台北港、台中港等處將可收容總計達幾千萬方的土石方，這是可加速去化的有效措施，也是真正可讓資源發揮利用的做法。

然而即使這些地方可收容大量土石方，也不是一下子就可以全部運過去，而是依工程規畫進度慢慢消化，因此土石方之亂短期內恐不易紓解。

建議必須雙管齊下，除公共工程加速去化外，既有的土資場應增設破碎篩選設施，加強分類處理，而非只有掩埋堆置功能。進場的土石資源經分類後，有極高比例可以回收再利用，可回到營建工程、混凝土廠，或各類建材業者作為生產原料。讓土資場確實發揮土石銀行的土石資源循環利用功能，就可以降低填埋量、增加收納量，並延長土資場的填埋使用年限。

營建業者也必須自己努力，各項營建工程應盡量做到土方平衡，將必須外運處理的土石方降到最低。甚至於營建業應該自行設置暫置場，幾個工地間設法自行達到平衡，而非靠政府來推動設立。業者自設暫置場的好處是，土石方的來源、去處可以自行管控，不必擔心夾雜其他廢棄物。

營建資源數量最龐大，因此其再利用是循環經濟最重要的一環，也是解決土石方之亂的根本之道。