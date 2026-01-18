星期透視／台中僵局 盧鄭應快刀斬亂麻

藍營台中市長提名問題，即便市長盧秀燕與欲參選的立院副院長江啟臣都希望一月底確定人選，基層支持者與藍白想選議員的「小雞」對市長人選的難產已經非常焦慮時，日昨的協調仍然破局，白營甚至放話決定走自己的路；特別是在川普對等關稅已降至百分之十五，綠營也以民生議題「連環計」攻破在野原本不讓總預算付委的立場時，已然底氣更強，遑論南二都人選也底定，兵強馬壯更不在話下。藍營竟連原本優勢選區的提名進程都卡關，內外交迫的不利情勢蔓延，已對年底選戰產生極大衝擊。

台中協調破局原因其實不難理解，第一，盧秀燕與鄭麗文兩大操盤者各有盤算、按兵不動或是主因，就算坊間能理解盧「手心手背都是肉」的為難，但盧好歹已踏出第一步，希望一月底決定人選，等於訴諸黨中央以不公開的內參民調、亦即「台南模式」決定人選的當下，黨中央卻以不變應萬變；面對黨的冷處理，盧亦深知只要她再進一步表態，便能迫使鄭麗文正視問題並對候選人加壓，但或許盧也不希望太早與鄭開戰，畢竟敏感的盧鄭關係根本禁不起一絲波瀾。是以盧的止步，即便不是示弱，但鄭都能在操盤過程中累積日後與藍軍大咖及提名人選博弈的籌碼，徐圖後進；特別是在拖愈久、鄭的話語權可能愈大的當下，讓子彈再飛一會兒，未必不符鄭的利益。

第二，也就因為盧、鄭按兵不動，便讓也要參選的立委楊瓊瓔有了底氣，認為自己有實力一搏，故有所堅持，即便有媒體指她採「以拖待變」策略，甚至提議到二月一日立院新會期開議後再協調，連秘書長李乾龍都當場嘆氣並無奈表示「黨中央哪一點沒有公平公開？」但楊仍堅持己見。若報導屬實，楊的堅持，或也是破局原因，畢竟綠營人選早已確定，藍營根本沒蹉跎的本錢；況且江啟臣只盼黨應在一月底前決定人選，對機制沒意見，並表達基層支持者都很擔憂。

如果盧、鄭無法展現魄力積極儘速處理，真的「讓子彈飛」並拖到二月又再啟協調，其實以江啟臣立院副院長的高度，他根本不用陪著繼續玩下去，穩穩妥妥當副院長就好；只是江基於對地方的熱愛、對國民黨的責任心與對選民服務的真誠，希望對台中做更大貢獻。若黨中央對於江的熱切期待與付出無法積極快速回應，不僅是辜負支持者的殷切期盼，甚至是在消費江對國民黨的忠誠。

況且現今不只是藍營小雞憂慮不已，在民眾黨議員參選人對確定市長候選人延宕也不悅的情況下，難保民眾黨不會有進一步的動作，畢竟之前都傳出由柯文哲出戰，在這樣的邏輯下，白營甚至可能會藉徵召江啟臣來反轉與藍營的權力態勢並增加藍白合談判的籌碼，化被動為主動。若真如此，局面更可能一發不可收拾。

遑論綠營現今因對等關稅降低，南二都人選底定，甚至找到方法破解在野不讓總預算付委立場的當下，不僅士氣大振，選舉大軍更已多數開拔；藍軍卻在台中、新北、彰化、竹縣多產生內部風暴，一來一往，綠軍趁勝追擊，讓賴總統穩住二○二八連任的機會可能都大增。基於此，藍營若要穩住陣腳，盧與鄭便應負起責任快刀斬亂麻，若有想藉台中僵局來謀算政治利益，彼此「相互保證毀滅」就不會是危言聳聽。（作者為文化大學廣告學系教授）