名家縱論／ICE執法不冷靜 川普政府冷冰冰

為回應九一一恐怖攻擊、阻止外國激進份子進行類似行動，美國聯邦政府在二○○三年將存在超過一甲子的移民局，整併到剛成立的國土安全部，成為移民暨海關執法局（ＩＣＥ）。這項舉措，當然與九一一恐攻有關。

自川普第一任高舉反移民的大旗後，ＩＣＥ這個原先以國土安全為首要工作的組織，就專注於非法移民的查緝，除了防止恐怖分子的滲透外，更多時候是針對因經濟因素進入美國的中美洲難民。自川普回任白宮並主導在去年通過「又大又美法案」後，ＩＣＥ就成為美國有史以來預算最高的聯邦執法單位。

由於工作需求量的激增，ＩＣＥ當然得積極地增加新血，川普第二任內的官員及探員人數，在一年內由原先的一萬名，激增到目前的兩萬兩千名。人數的快速成長背後，是許多評論者提出對探員素質的質疑。部分招募來的人員，甚至沒通過毒品的測試，體檢也未過關，因此在集訓時就被淘汰。更嚴重的問題為ＩＣＥ徵人廣告上所使用的語言如「戰時」及「入侵」等，往往吸引有暴力傾向、存在反移民心態的白人至上主義者，容易導致執法過當。

由於川普對地方政府、聯邦調查局、甚至是中央情報局都不信任，因此ＩＣＥ就成為他任內最聽命、也最能夠執行其意志的御用工具。川普政府認為都會區因為提供相當多的工作機會，容易吸引非法移民的湧入，因此希望透過所謂的「都會突擊行動」進行掃蕩。

明尼蘇達州離美墨邊境很遠，並不是非法移民集中的中西部白人州，少數族裔僅佔全州不到兩成的人口，大都會的明尼阿波利斯白人超過六成，應當不是ＩＣＥ積極抓人的地方。但是當川普認為捕捉非法移民，並將美國社會一切的問題歸諸在他們身上，是爭取選民支持、贏得選票最有效的手段時，就不難想像ＩＣＥ會毫無策略地四處抓人，即使白人女性古德（Renee Good）是不折不扣出生在美國的公民，也無法倖免於這波幾乎是無差別的掃蕩，而莫名其妙地被槍殺致死。

ＩＣＥ如果不是大寫英文的縮寫，而是小寫，就是我們熟知的冰。過去ＮＢＡ聖安東尼奧馬刺隊有一名得分出色的鋒衛搖擺人葛文（George Gervin）。由於他在場上沉著冷靜、沒有太多的情緒，葛文因而被稱為「冰人」。這次槍殺古德的ＩＣＥ探員羅斯（Jonathan Ross），在沒有周全判斷下就衝動拔槍，顯然缺乏冰人葛文的沉穩性情。

Ｉｃｅ的形容詞ｉｃｙ則是指一個冷冰冰、漠不關心的態度，似乎很適合來形容ＩＣＥ官員對這次古德女士被槍殺後的反應。儘管整個殘暴槍殺過程的聲音影像在各大媒體及社群媒體早已廣傳，國土安全部長仍然力挺ＩＣＥ的行動，堅持這是羅斯執行對抗國內恐怖主義任務時的自衛行為。川普總統則是認為羅斯享有「絕對免責權」，同時還想要派更多的ＩＣＥ探員到明尼阿波利斯。川普及其官員對此悲劇發生的反應，真是冷到冰點。

最後，ｉｃｅ的動名詞ｉｃｉｎｇ通常是指蛋糕上的糖霜，讓蛋糕更賞心悅目地可口，因此有錦上添花的意思，但有時也被反諷為雪上加霜。ＩＣＥ原先是川普打擊非法移民的重要工具，讓他更上一層樓地完成「讓美國再次偉大」，但因為執法過當、爭議不斷，引發大規模的抗議，或許會雪上加霜，讓他輸掉今年期中選舉在眾議院的多數，成為跛鴨總統。（作者為政大國關中心兼任研究員）