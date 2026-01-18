農業應對關稅 需變革而非補助

台美關稅談判終於有了較確定的結果，儘管賴政府公布了看似對我方有利的成果（如關稅百分之十五且不疊加、半導體及半導體衍生品關稅最優惠待遇等），卻未詳細告知台灣付出的真正代價，尤其是農民關心的「是否進一步開放美國農產品進口暨關稅調降」。賴政府是否守住對農民的承諾？農民依舊提心吊膽。

可預期賴政府還是會採取擴大補貼、救濟等措施及畫大餅來安撫農民，只是這種溫水煮青蛙效應，只會將台灣農業推向末路。

面對美國高關稅施壓，台灣高官們對於農業的因應之道朗朗上口包括：降低生產成本，提高產品品質，創新技術暨產品開發，協助產業提升競爭力、拓展多元市場，說起來容易、實則知易行難，原因在於：台灣以小農為主，農村勞動人口老化、年輕人外流，農業經營效率偏低且生產成本偏高；農業淨收入偏低、科技研發創新不足，民間農企業投資意願不高。種種因素相加，政府只能靠大量補貼來墊高農民收入，並透過補助、促銷來製造外銷業績，開拓新而穩定的高端外銷市場成果有限。

台灣農業不能老是依賴政府的庇護和他國的善意，想要長治久安，必須農民、政府、科研人才、民間企業及消費者五大力量同心協力。具體做法如下：

在農民方面，應捨棄長期依賴政府庇護的心態，勇敢接受外界風雨的試練以及應對極端氣候做好準備，除可嘗試種植高品質，高抗病力和抗逆環境的作物品種，不僅可提高產值，還可以避免因同質性過高，在與國外進口農產品價格競爭中居劣勢。鑑於外銷對穩定價量的重要性，為實質拓展國外高端市場、增加利潤，須建立優質國產品牌，以安全、健康、獨特性來擄獲國外消費者的心，建立長期穩定的外銷市場。

在政府方面，台灣屬小農經營，且年輕勞動力短缺，在應對極端氣候和降低生產成本實屬不易，政府需要在政策、經費、技術上予以大力協助，並積極改善農業經營和生活環境讓年輕人樂意返鄉務農；政府也應提高農業科研經費並參考大陸「揭榜掛帥」模式，廣納人才，激發巨大創新潛能。

在科研方面，科技創新能夠催生新產業、新模式和新動能，台灣更需要靠科技創新，來促進農業的全面升級。因此農業科研必須和農民需求掛勾，不能閉門造車。未來須培養「複合型」農業人才，方能精準對接國際和產業實際需求，這顯然已經不是國內傳統相關院校人才教育體系所能承擔，必須大膽做出變革（如鼓勵教師和學生到田間，實地了解及解決農民遭遇問題等）。

在民間企業方面，事實證明，民間企業在投資農業技術創新及應用推廣方面，較公家機構更彈性、更精準，更有效率。中國大陸不僅將農企業視為科研創新的主體，還著力培育農業科技領軍企業；反觀台灣民間企業投資農業科研的動能不高，規模不大，政府可以透過法規予以獎勵，來提高民間企業參與意願。

在消費者方面，農產品最終能否端上餐桌，消費者擁有最大的決定權，為此農民所提供的產品，須滿足消費者最大的需求、也須隨消費者偏好轉變而適時調整生產策略。消費者也能優先支持本土農產品，讓本土農民更有底氣面對國外農產品競爭！