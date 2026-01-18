精神勝利下的愚民政治

近期台美簽署投資備忘錄，行政院以「全壘打」形容協議成果，強調台積電主峰將留在台灣，「台灣就是山，就能立足台灣、布局全球」。然而，美國商務部長盧特尼克的公開表態，揭露了完全不同的真相：這份協議表面看似利多，實際上是一場政治交易與愚民化宣傳的結合。

盧特尼克現任美國商務部長，掌管貿易、產業與關稅政策，直接參與台美協議談判。他在加入政府前是華爾街金融公司Cantor Fitzgerald的ＣＥＯ，因此以「商人談判者」身分進入政治舞台。他是川普政府貿易政策的重要推手，也是美國半導體供應鏈回流策略的核心執行者。盧特尼克的話語不是私人評論，而是代表美國政府的政策立場，具有直接的談判與政策影響力。

他直言，台灣必須取悅川普，以換取美國的保護。換句話說，這份協議不是互惠合作，而是台灣以產業資源換取外部安全保護的交易式安排。更令人擔憂的是，五千億美元只是頭期款，其真正目的，是將整個半導體產業鏈搬回美國，不僅包括台積電，也涵蓋相關零組件與配套產業，未來可能有數百家公司被迫遷移，甚至整個科學園區都面臨拆解與外移的命運。台灣長期建立的產業自主性與科技研發基礎，正逐步向外流失。

更諷刺的是，盧特尼克所言已明確指出，降關稅的好消息，其實只是給民進黨用來做大內宣的工具。台灣輸美關稅由百分之廿降至百分之十五，部分品項如飛機零件與學名藥甚至可享零關稅待遇。然而，這只是短期象徵，掩蓋了背後技術外流、供應鏈脆弱與長期產業安全的隱憂。民進黨用光鮮標語取悅民眾，卻無法真正掌握國家命運。

對等關稅降至百分之十五，卓榮泰稱是「全壘打」，強調「護國神山主峰留台」。這番說法凸顯政府愚民心態：將複雜的國際經濟與產業安全議題簡化為單一數字與象徵企業，掩蓋技術外流與供應鏈脆弱問題。政策焦點停留在表演與口號，而非長期戰略規畫，這正是愚民化政治的典型表現。

台灣長期以來在半導體與高科技產業上建立的技術優勢，如今可能因外移而逐步流失。當所有相關產業都要搬到美國，台灣將面臨技術、人才與產業自主性的三重威脅。而政府的應對卻停留在「宣傳勝利」與「取悅民眾」的層面，完全忽視長期戰略規畫與國家利益。

民進黨即便全力配合美方交易，仍被盧特尼克清楚告知：降關稅與象徵性的利多，只是用來滿足政治需求，「台灣需要讓川普開心」。這揭示出台灣在國際談判中的被動角色：即使卑躬屈膝，也無法贏得對方真正信任，只能被利用作政治工具。

這份協議凸顯的不僅是政策短視，更是政府愚民、精神勝利的政治邏輯：用短期滿足麻痹民意，掩蓋產業外流與國家安全問題。台灣需要的不只是表面的勝利數字或象徵企業的留存，而是長期的產業安全、技術自主與國家戰略規畫。唯有正視外部壓力與國內政治短視的問題，才能避免在精神勝利下，逐步喪失國家自主與產業競爭力。