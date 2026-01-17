「移山條約」 護國神山恐成歷史

百分之十五對等關稅不疊加，台灣朝野兩樣情，執政黨盛讚行政院副院長鄭麗君談出「最優惠待遇」，也獲得與日韓同樣的稅率，在野則痛批這是個「賠了夫人又折兵」的「移山條約」。檢視緊隨其後的台灣的半導體產業將對美進行至少兩千五百億美元的新增直接投資，台灣將提供至少兩千五百億美元的信用保證，以及美國商務部長盧特尼克指出，川普總統任內目標是將台灣半導體供應鏈產能百分之四十轉移至美國，不然就會面臨高達百分之百的關税，就不難看出孰是孰非。

鄭麗君表示，供應鏈合作的本質是Build（建立）而非Move（搬移）。這非但是不能「疑美」，還刻意美化了「移美」，且是「讓人賣了還在幫人數鈔票」及「贏了面子，輸了裡子」的結果。

Build的意義是「從無到有」，以時間、資金、人力，相較於Move所需成本更大。美方需要台灣提供「建立」產業鏈，對於台積電及相關半導體公司來說，機密資料及先進製程，真的不會讓美國偷走？短期也許有難度，長此以往，又有誰敢百分之百保證？會不會是對等關税下的犧牲品？會不會「肥了櫻桃，瘦了芭蕉」？

韓國造船產業及日本汽車工業舉世聞名，韓國也正與美國合作相互造船計畫，日本也與美國在汽車工業上深度研發，但畢竟日韓兩國的護國神山並沒有不可取代性，也沒有國安問題，更沒有被美方「予取予求」，而且日韓與美國是盟國是第一島鏈親密戰友，台灣是什麼？

盧特尼克接受媒體專訪時表示，台灣同意如此高的投資金額，是因為得仰賴美國總統川普保護，所以必須「取悅川普」，也就是讓川普開心。這彷彿是「向天朝納貢」，廿一世紀了仍有這種帝王思想，實屬全球悲哀。且台灣半導體產業一旦大規模遷至美國，美國會保護台灣？還是保護自己？川普只會讓美國偉大，不會著眼在不利於美國之利益。川普知道台灣的賴政府有倚美需求，因此對台灣需索無度，得了便宜還賣乖，這就是現實世界的縮影。

面對美國，委內瑞拉、格陵蘭、伊朗都沒跪，台灣的膝蓋在哪裡？

對等關稅不論降到多少，台灣晶片執世界牛耳的地位有朝一日將不復見，三星及英特爾良率不及台積電，但已在急起直追，「矽盾」、「護國神山」恐將成為歷史名詞。