當「保護台灣」淪為可議價商品

美國商務部長盧特尼克將台灣對美國高達五千億美元的投資承諾，形容為「在美國本土生產的巨大承諾」，並指出「他們必須讓我們的總統開心，因為我們的總統是保護台灣的關鍵」。這段話爭議之處並不在於是否坦白，而在於這種坦白本身精準揭露了當前美台經貿與安全關係中，那種高度不對稱、卻被長期包裝為「互惠合作」的權力結構。

表面上看，盧特尼克只是將一項企業投資計畫上升為國家層級的戰略合作；但若回到其語言本身，所謂「巨大承諾」，並非指向美國對台灣安全的制度性保證，而是台灣以巨額資本、核心技術與產業外移，換取一種高度個人化、情緒化的政治「善意」。當「保護台灣」被描述為總統是否「開心」的結果，而非來自聯盟體系、法律義務或長期戰略共識時，安全便被降格為一種可議價、可浮動亦可撤回的政治商品。

更具反諷意味的是，這種敘事被呈現為理所當然。台灣之所以投資，不是產業布局，不是市場策略，更不是企業長期競爭力的選擇，而是一種近乎朝貢式的政治表態。在這樣的框架中，台灣不再是高度專業分工體系中的關鍵節點，而是必須不斷以「誠意」證明自身價值的被保護者。

這種論述，與台積電創辦人張忠謀數年前對地緣政治的警示形成鮮明對照。他所謂「全球化已死、自由貿易已死」，並非情緒性宣言，而是對新秩序的冷靜診斷：當先進製程成為國力競逐的核心，企業的重要性早已超越市場效率，轉而成為國家安全與政治博弈的工具。盧特尼克的話，正是這一現實最赤裸的註腳。

更深層、也更危險的問題，在於這條路徑一旦被合理化，台灣半導體產業被逐步掏空後，將同步失去其在地緣政治中的生存籌碼。半導體構成台灣的戰略價值，不在象徵，而在不可替代性。當先進產能、研發核心與製程know-how持續外移，當他國逐步建立可自我支撐的製造體系，台灣在安全議題上的「被需要性」勢必隨之下降。屆時，保護不再是基於自身利益的必然選擇，恐只剩下政治意志與好惡的結果。

也正是在此脈絡下，盧特尼克將這種結構性壓力包裝為「選擇」，顯得格外諷刺。他給出唯一答案：因為總統掌握保護權。這不是解釋動機，而是否定選項。當安全被設定為唯一前提，任何投資都不再是自由決策，而是一份沒有上限、沒有期限、也沒有對等保障的長期付款計畫。

最終，真正值得警惕的是，當這種邏輯被視為理所當然時，企業治理、產業底線與國家長期利益，是否仍保有被嚴肅討論的空間？當「讓川普開心」被視為理性投資的終極理由時，這不只是對市場邏輯的反諷，更是對制度穩定性與自身生存籌碼的深層侵蝕。