賴政府對美政策走到死角

台美貿易談判達成協議，關稅從百分之廿降到百分之十五，投資美國總金額五千億美元，二三二條款享有優惠。

關稅降為台灣和日本、韓國、歐盟稅率相同，立足點平等；另一層意義是，假如日後最高法院判決川普關稅敗訴，川普可採用貿易法一二二條款，填補判決後的權力真空，即當美國面臨嚴重的國際收支赤字，總統有權加徵最高百分之十五的臨時關稅，期限一百五十天。也就是，不論川普關稅勝訴或敗訴，根據一二二條款，關稅百分之十五以下如台日韓歐，都不會重談；但關稅超過百分之十五，如中印瑞加墨越，川普政府會提替代案補強稅收的減少。

川普多次強調，對美貿易出超國都賺美國的錢、占美國的便宜。以各國ＧＤＰ和被要求對美投資金額做一比較，台日韓二○二四年的ＧＤＰ分別為八千億美元（對美投資金額占百分之六十二點五）、四兆二百六十億（占百分之十三點七）、一兆七八五○億（占百分之十九點六）；也就是台灣二千三百萬人累積的經濟成果，超過六成要奉獻美國，ＧＤＰ的占比是日本的近五倍、韓國的三倍多，這是不平等協議中最不公平的狀況。

關稅降到百分之十五，對台灣各輸出美國的產業當然重要，但不是最重要；最重要的是二三二的美國國安條款，針對特定產業課重稅，目前台灣的鋼鋁、銅、汽車零組件、變壓器都已徵收最高百分之五十的關稅，而這次協議中提到的「半導體享最惠國待遇」，範圍僅止於半導體及衍生體，並未包括上述及其他的傳統產業，這是台廠最切身利害、遠大於減少的關稅。

至於對美投資金額五千億，鄭麗君說是「台灣模式」；美國商務部長盧特尼克更說，台灣的半導體供應鏈與產能在川普未來三年的任內，要有百分之四十遷移到美國，台積電的投資會是「巨大、更龐大」，規模是現在的翻倍，在美國要打造一個半導體園區，「要將半導體產業鏈帶回美國」。

台積電要到美國再增加五座先進製程的晶圓廠，資本支出五座就要一千一百億美元，加上之前已完成及承諾的投資，以及ＡＩ廠商及台積電供應鏈投資，再加上每年大額的軍購、大宗商品、油品，總加起來金額近五千億美元；等於台灣外匯存底六千億美元的百分之八十三。

台積電將卅多年來在台灣研發，獨步全球的先進製程技術，連同獨特的供應鏈遷移到美國，人才、技術、資金就此一去不復返，勢將掏空台灣科技產業，形成台灣產業的空洞化。台積電從台灣的護國神山，變成美國的護國神山，川普會說「中國有稀土，我有美積電，誰怕誰？」這是非常嚴肅的課題，我們要如何培養新的、有國際競爭力的產業？

未來台積電可能將在美國發行的ＡＤＲ撤銷，改為美積電和台積電兩地上市，美積電因沒有地緣政治風險，本益比、股價會比台灣理想；其他的供應鏈也會逐漸將重心從台灣移到美國，也有可能在台灣下市，改在美國上市。台積電的市值占台股百分之四十四，再加上多家重量級的供應鏈，確定超過百分之五十，如果都移到美國上市，政府的稅收大受影響；台灣的產業空洞化，股市也會跟著虛空化，新一代的台灣人又要面臨怎樣的國家社會？

賴政府「用投資換豁免、用台積電換減稅、用軍購買安全」，這樣的對美政策，已走到死角，何去何從？