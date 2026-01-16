三班護病比入法 讓醫療永續運作

近年來，台灣醫療體系面臨高齡化、慢性疾病上升、急重症需求不斷增加、醫療量能被逼到極限等挑戰。然而，在所有影響醫療品質的結構性問題中，「護病比」始終是最核心的一環。它不只是護理人力配置的技術問題，而是攸關病人安全、疾病預後、重症發生率、醫療支出，甚至整體醫療體系是否能永續運作的關鍵制度。

當人力無法達到合理配置，臨床照護品質就會受到影響。每當沒有足夠的時間觀察病情變化、與病人及家屬充分溝通，或確實執行照護計畫時，病人安全都可能面臨風險。護病比制度不夠完善，會讓醫療現場長期處於「依賴第一線的超額投入來補洞」，這不是一個健康的醫療體系應有的樣貌。

台灣目前的護病比採用「全日平均」計算，而非國際主流的「每班比率」。看似合理，卻掩蓋了許多爆量班次的人力不足。例如在夜班與假日，病房經常因臨時收治、突發狀況而急遽增加工作量，但平均計算卻無法呈現。換言之，現行制度沒有辦法守住病人的安全底線。

國際經驗提供了清楚的方向。美國加州二○○四年率先立法訂定最低護病比。研究顯示，每位護理師每多照顧一位病人，其卅天內的死亡風險約上升百分之七；採用加州比率的醫院，手術病人的死亡率，相較於尚未實施相關規範的州別，約降低百分之十四。澳洲昆士蘭州在二○一六年實施護病比法案，結果更令人震撼：僅靠改善人力與班別配置，就能減少一四五人死亡、縮短二萬九千多個住院日；日本則透過健保給付連動，促使醫院主動增加護理人力，讓病房穩定度與醫療品質同步提升。

這些國家之所以成功，是因為他們做了一件關鍵的事：讓護病比有法可循、有線可守、有責可負。

相較之下，台灣的護理人力長年以「人道補破網」方式支撐重症醫療。護理同仁願意付出不是問題，但制度應該確保「再怎麼努力，都不會因為制度缺口而傷害病人」。護病比入法不是增加負擔，而是讓醫療不必靠僥倖、碰運氣。它的本質是病安法案，是減少重症、降低感染、減少不良事件、減少再入院的投資。台灣人口快速老化，如果現在不建立基本的護病比安全標準，當面臨重症照護需求上升與人力流動的雙重壓力，醫療體系要持續提供安全、優質照護的困難也將增加。

護病比入法，不是為了讓醫院承受額外成本，而是讓整體醫療支出更有效率。許多研究指出，「改善人力配置」所帶來的節省往往超過投入。每一個被避免的重症、每一次提早偵測異常、每一次降低住院日，都是對醫療財政的有力支持。台灣在健保財務面臨壓力的此刻，更應思考：要持續花錢補救結果，還是將資源投入能真正降低風險的地方？

對病人來說，護病比是生存機率；對護理師來說，是能否安全工作、是否能留在這個專業的關鍵；對醫院來說，是品質與責任；對國家來說，是醫療永續的基礎工程。呼籲三班護病比入法，讓病人的安全不再取決於個別醫院的管理差異，也不需依賴第一線人員的額外負荷；台灣值得一個更安全的醫療環境，而護病比，是必須邁出的第一步。