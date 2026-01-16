聽新聞
護理人力荒 外援非解方

聯合報／ 邊立中／護理師、副教授（台中市）
護理師公會全聯會指出，依衛福部現行規畫，來台6年且取得照服員執照的外籍人士，才能投入醫院照護工作，全聯會立場為護理專業不可被取代、不可被模糊，也不該被降階使用。示意圖。本報資料照片
面對醫院護理人力荒，衛福部研擬引進外籍照服員進入急性病房。看似為解燃眉之急，實則是以權宜之計掩蓋長期的制度失能。這不僅無法從根本解決人力空缺，更可能因為缺乏配套措施，將台灣的醫療品質與病患安全推向不可知的風險。

臨床照護問題的核心從來不在於「找不到人」，而是「留不住人」。當前護理與照服人員的薪資福利與其所承擔的高壓勞動、專業付出存在著巨大落差。目前的現況是：本國籍照服員寧願前往長照機構、從事居家服務或自行接案，也不願踏入勞動條件不佳的醫院體系；更令人擔心的是，許多護理照護相關科系的畢業生，在看見臨床環境的艱辛後，寧可轉行也不願投入第一線。如果政府不願正視薪資結構的崩壞，再多的人力引進也只是不斷流失的活水。

再者，政府急於推動引進外籍人力，卻對關鍵的配套措施閉口不談。首先是語言鑑定與專業背景的嚴格需求：病房不同於一般的居家照護，病情變化瞬息萬變，需要精準的醫病溝通與專業觀察。如果引進的人力缺乏基本的語言鑑定標準，甚至未受過相關醫療教育訓練，一旦無法正確解讀醫療指示，後果不堪設想。

更關鍵的是法律責任與管理機制，當醫療糾紛發生時，責任界線如何劃分？這些外籍照服員背後是否有受法律規範的管理公司負責？若無完善的督導機制，是否會重蹈覆轍，讓原本應是專業人力的外籍人士，因管理失當而淪為變相的「廉價勞工」？這不僅是對外籍勞權的剝削，更是對醫院管理責任的棄守。

此外，這項政策將產生嚴重的「排擠效應」。正如雇主協會所擔心的，醫院與家庭看護若共用同一個人力池，具備福利優勢的醫療機構將吸走大批熟手看護，導致最弱勢的失能家庭反而失去唯一的照護資源。更長遠來看，當政府試圖以廉價人力填補缺口，本國照服員的待遇將更難提升，最終導致本國人才全面退場，醫療照護的主體性將徹底瓦解。

台灣需要的不是頭痛醫頭的補丁政策，而是整體的醫療人力戰略規畫。政府應思考的是如何投入實質的各類教育資源，從校園端的培育到職場端的專業加給，讓投入照護領域的人看得到未來。醫療照護的品質不應成為成本考量下的犧牲品，如果政府始終不願正視制度失能的真相，只求用廉價人力掩蓋問題，那麼賠上的將是全台灣病患的生命安全與權益。唯有從根本改善執業環境，給予專業應有的尊重與回報，台灣的醫療體系才能真正脫離崩壞的邊緣。

