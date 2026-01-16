「朕意」踢鐵板 賴總統應學會謙卑

昨天民進黨台南市長初選結果揭曉，長期在地方耕耘、卻屢遭黨內主流派系邊緣化的陳亭妃，最終在驚濤駭浪中擊敗了賴清德總統的嫡系子弟兵林俊憲。對於賴清德總統及其領導的「新潮流」而言，這不僅僅是一場地方初選的挫敗，更是一記來自基層民意與黨內反對勢力的響亮耳光。

剛愎自用的領導風格，終將面臨反噬。回顧這場初選大戲，外界看到的是一個傾全黨之力、試圖貫徹一人意志的粗暴過程。從高雄賴瑞隆的險勝，到台南林俊憲的強勢動員，賴清德展現一種「順我者昌，逆我者亡」的強勢作風。為了扶持特定人選，黨機器運作的痕跡斑斑可考，甚至在選前發生陳怡君議員遭重判等被外界解讀為殺雞儆猴的政治操作。

然而，結果證明了傷人必傷己。當執政者試圖用強硬手段壓制異己，激起的反作用力是巨大的。陳亭妃的勝出，並非僅靠她個人的實力，更多的是匯聚黨內非賴系勢力的恐懼與反撲，及台南市民對於「被指定接班人」的反感。

這給賴總統上了寶貴的課：剛愎自用只會讓自己變得更孤立。一個只能聽見自己聲音的領導者，最終會失去對民意敏銳度，而在民主國家，失去民意支持的權力，不過是空中樓閣。

過去這段時間，當執政黨的高層與派系將所有精力都花在台南與高雄的「內戰」時，台灣面臨了什麼？面臨能源轉型的困境、居住正義的跳票、層出不窮的詐騙問題。台南作為文化古都，近年來卻頻頻因為光電弊案、爐碴 案、槍擊案登上版面。試問，當執政黨忙著「喬」人選、忙著鬥爭時，誰來關心民眾的真實生活？

陳亭妃雖然贏了，但民進黨內部的裂痕已經深可見骨。林俊憲陣營所掌握的龐大行政資源與派系力量，在選後是否會真心輔選？還是會重演「貌合神離」的戲碼？這都是未爆彈。若執政黨繼續陷在這種內耗的泥淖中，最終受害的還是國家發展與人民權益。人民選出政府，是希望看到建設與願景，而不是看你們為了搶地盤而殺紅了眼。

誠摯呼籲賴總統，請停止以「派系利益」作為治國的最高指導原則。台南初選的失利告訴你，即使在你的本命區，人民也不會盲目埋單。若繼續抱持「朕即天下」的心態，執意推動缺乏社會共識的政策，或是對在野黨與異議者採取鬥爭手段，相信人民最終將展現智慧。

陳亭妃的勝利，證明了「賴意」的挫敗。賴政府應當藉此機會深刻反省，收斂起那種咄咄逼人的肅殺之氣，學會謙卑、學會妥協、學會包容。國家不是新潮流的戰利品，台灣的未來也不應被綁架在單一派系的戰車上。

請記得，權力是人民賦予的暫時託付。唯有放下剛愎自用的身段，真正看見人民的痛苦與需求，這個政府才有可能避免走向衰敗，台灣的民主政治才能在派系惡鬥的廢墟中，重新找回前進的力量。