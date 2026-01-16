強權即真理 川普帶美國往何處？

華盛頓檢察官辦公室對聯準會主席鮑爾展開刑事調查，調查聯準會華盛頓總部大樓的翻新工程，以及鮑爾是否就該項目在國會說謊。

這是美國第一次聯準會主席遭到司法部刑事調查。發起的是司法部，部長邦迪說「任何濫用稅金的情形，都要優先調查」，川普說「我什麼都不知道，但鮑爾在聯準會表現確實不是很好，也不是很會蓋房子」。當事人鮑爾說「收到傳票，不是因為證詞或者聯準會大樓的翻修計畫，那些都是藉口；主因是和政府的利率角力，是川普威脅與持續施壓的結果」。他指責川普政府將司法武器化，是透明的政治攻擊，他不會讓事件在暗處進行，並重申「聯準會主席的職務，是獨立行使職權，不受政治恐懼或偏好左右」。

川普就任一年來不時要求聯準會降息；聯準會是獨立機構，每次降息都要經過十二位理事共同討論才做出決定。川普非常不滿，認為降息太慢，利率高，政府的利息支出大；但美國強勁的經濟、失業率低、通膨高於聯準會的百分之二目標，使得大幅降息難以順理成章。

川普多次抨擊鮑爾，還揚言要炒掉他，鮑爾堅稱川普沒有這權限，白宮幕僚也勸川普，鮑爾的任期到今年五月，稍安勿躁；炒掉鮑爾，法律上站不住腳，也會驚擾金融市場。

川普雖說鮑爾被刑事調查「我什麼都不知道」，明眼人一看就知道，川普強悍的行事風格，司法部長只是揣摩上意；這次的調查還有一個目的：敲山震虎，要讓下一任的聯準會主席知道「利率的升降，要看我川普的意思」。

這次事件引發金融市場一團亂，美元、公債、期貨下跌，債券殖利率上升，黃金價格上漲，拋售美國資產的情境，有違常態，與去年四月川普宣布全面高關稅政策時相似。更引起各界撻伐，美國三位前聯準會的主席、四位前財長，都站出來共同聲明力挺鮑爾；全球多國中央銀行總裁也聲明，表示與鮑爾同一陣線；就連共和黨裡的多位要角，也挺聯準會的獨立性。

川普就任總統以來，連續告發了前聯邦調查局局長柯米、紐約州總檢察長詹樂霞、前國安顧問波頓、聯邦參議員謝安達。基於個人私怨或歷史積怨而告發，大部分的美國民眾認為，總統胸襟不夠大，挾怨報復，玩法濫法。

川普是一位不按牌理出牌、自視甚高的人。紐時訪問他，在空襲並成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，是否受到法律約束？川普明確的說「能限制我的只有自我道德，我不需要國際法」；記者追問「美國政府是否仍需要遵守國際法」，川普回答，「我遵守，但這取決於你對國際法的定義是什麼」。川普這種強權即真理的宣告，視國際法為無物。他宣告退出巴黎協定、聯合國氣候公約，以及六十六個國際組織，也說過要退出ＷＴＯ，讓美國從全球領導者轉變為孤立強權，將國際話語權拱手讓給中國與歐盟。他強調對格陵蘭的控制意圖，完全等同於總統可以凌駕於憲法與國際公約之上，唯一能夠制約他的是他的主觀意志。

美國立國以法治為基石，民主建立在法治的基礎上，川普這樣一位總統，恣意妄為，目無法紀，會將美國帶到哪裡？