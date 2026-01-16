1.25兆揭國安外包警訊

立法院國民黨及民眾黨分別提案，將邀請賴清德總統就一點二五兆國防特別預算相關事項赴立院國情報告，最快今天院會中就可決議。能否因此解開國防特別預算所面對的諸多問題，是台灣許多民眾共同的心聲。

根據日前民眾黨主席黃國昌美國行的了解，這一點二五兆並不全是對美軍購，有一定程度的比例與「對美軍事採購無關」。儘管國防部否認此說法，但外界質疑不斷。

民進黨及綠營媒體則從事前的揣測、質疑，到事後的害怕黃國昌掌握一點二五兆軍購特別預算的真相，實則已凸顯賴政府在國防自主、軍購談判與外交主導權上的深層問題，國安體系外包的隱憂與警訊。

第一，對美軍購的被動現狀令人擔憂。過去幾年，向美採購的先進武器，包括Ｆ－16Ｖ戰機、Ｍ１Ａ２Ｔ坦克與愛國者防空系統，交貨時程屢屢延遲，且多數武器的採購與配置方案，均由美方主導清單與價格。台灣民眾質疑，為何拿人民的納稅錢軍購，我政府卻連清單都不能開？黃國昌美國之行，正是為了掌握這些延遲與談判細節，反映賴政府在國安決策上高度外包，缺乏真正的談判主導權。

第二，國防與外交政策不透明與國會溝通的不足。民調中，超過百分之六十的民眾認為國防與外交政策資訊不透明，國會監督與民意參與受限，甚至需要立法委員「親自走一趟」才能掌握基本資訊。例如，賴政府僅以兩張Ａ４紙，區區幾百個字未清楚交代：一點二五兆的軍購特別預算，扣掉美國國務院公布的五個軍購約三千億，剩下的九千多億用在哪裡？在野黨邀賴總統赴立法院報告，實質上扮演著「政策檢驗者」角色，提醒政府不能忽略民意與國會監督的重要性。

第三，軍工工程紀律鬆散，造成國防自主能力薄弱。雖然國防部曾積極發展國防自主與本土軍工，但整體軍工工程紀律鬆散，不足以支應現代戰爭所需。例如，投資五千億的海鯤號製造「問題重重」，目前最大的疑慮是：「整合測試」尚未完成，就進入高調政治宣傳階段。政府一再強調「國造」，但實際上：關鍵零組件皆來自外國，來源分散且多數為「非原廠完整系統」的拼裝。未來，海鯤號的最大風險，不是「能不能下水」、「會不會成功」，而是「在政治壓力下，被迫宣稱成功」。黃國昌訪美以及在野黨邀總統赴立法院國情報告，就是對國防長期軍工工程紀律的提醒。

第四，對美軍購的政治表忠態度削弱了談判籌碼。民進黨長期對美釋放的政治訊號是：「不管條件如何，我們都支持」。結果，美國知道：台灣不太可能拒絕清單。當買方「不敢說不」，賣方自然不需要讓步，導致賴政府的軍購問題層出不窮：不檢視軍購清單的實質效益、習慣性依賴美軍支持感情牌，以及以恐懼治理替代理性公共討論。黃國昌訪美及在野黨邀總統赴立法院國情報告，就是期盼賴政府應勇於檢視國防需求，勇於向美國「說不」，而不是全然外包。

目前兩岸官方對話機制完全斷絕，台海緊張持續升高。若賴政府持續將國防外包，不改善軍工紀律，一味跟隨美國的節奏，將對國家安全造成嚴峻考驗。一點二五兆國防特別預算疑雲，正是賴政府專斷國防與外交政策的寫照，朝野不溝通、兩岸官方不對話，再多的軍購恐怕難以真正保障國家安全。