接住「新成年族」的卡債隱憂

自從三年前成年年齡調降為十八歲後，「新成年族」的信用卡債務問題並未獲得關注。尤其是學生，甚至是「身心障礙」學生的卡債。現行金融規範其實潛藏隱性問題，大學端老師們已親身見證。

首先，金管會雖有規定，全職學生申請信用卡以三家發卡機構為限，且每家信用額度不得超過兩萬元。但銀行只要看到申請者已成年且有全職工作穩定收入證明，授信額度就可能會高過兩萬元，銀行既無義務也無從查證學生身分。

但「在學生」每學期都可能受課業等各種因素影響而中止就業，收入有瞬間歸零的可能。選擇念夜校的學生更常是家庭經濟力較弱，一旦有債務，家裡更不可能幫其還債。

其次，基於不歧視原則，成年且有完全行為能力之身心障礙學生（未受輔助或監護宣告），一樣可申請到信用卡，無分障礙類別與程度。但身障學生要找到打工或全職工作比一般人更難，若被詐騙而產生卡債，家裡又是經濟弱勢，學生壓力只會更大。

台灣出現「卡奴」一詞距今已超過卅年，連解方「消費者債務清理條例」立法距今也近廿年。當年「卡奴」經驗顯示，各年齡層的人有了卡債時，光是開口求助都難上加難。若向高風險的體制外管道（當舖、高利貸或融資公司）求解，以債養債，結局更是萬劫不復。

但今日的「新成年族」學生還是有人不知道，直接找卡債銀行協商才是正解，才有可能談出務實可行的還款計畫，而非逃避卡債銀行。還有，一旦有債務，都可以找法扶基金會做「消債」諮詢。

被卡債逼急了的學生，若家無後援、又被課業卡住而無法就業，極可能自己有一餐沒一餐，焦頭爛額煩惱債務，身心健康出問題。一旦壓力爆表，隨時可能做出危及生命的風險行為。

根據這幾年在大學端的觀察，此時如果通報學生有風險，接案的不論是校安中心、縣市心衛中心或社福中心，標準作業流程都是先電話詢問案情，而非約學生見面，所謂「電話式社安網」；且往往優先關注生命安全，或各自業務守備範圍。結果往往是片面了解，難獲問題全貌；但缺乏問題全貌，何談解方。

簡言之，社會缺乏一個會在第一時間就主動拜訪落難學生，了解全盤問題的人。如果沒有當面談，光憑打打電話給一個陷入絕望的人，學生通常難以相信社會有誠意協助他解決難題；如果沒當面談，社安網也無從知道學生的問題源頭在金融債務，而不是生命安全。

要能約到學生來見面，靠的不僅是接納與關懷的態度，更關鍵的是還須具備基礎法律與金融卡債等專業知識，才能贏得學生信賴，也才會據實以告，且全盤相告。

唯有掌握全盤資訊，才算與學生的認知同步，才有機會與學生討論出解方的輕重緩急。經驗顯示，往往在這番撥雲見日後，學生就會成為解決自己問題的主角，而社會就遠端陪伴即可，有效化險為夷。

提醒政府應關注「新成年族」的卡債隱憂，且社安網應改變現行被動作法，改為主動出擊優先面訪，並培訓「法律、金融、社福」三合一人才，甚至考慮法扶結合金融社工，成立專責窗口，才是預防問題惡化的關鍵。