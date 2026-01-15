高雄市長之戰 抉擇城市治理路線

民進黨高雄市長初選落幕，賴瑞隆出線，年底將與國民黨推派的柯志恩正面對決。從目前的政治結構與各項民調指標來看，賴瑞隆顯然站在較有利的位置，但選戰尚未開打，勝負仍非板上釘釘，真正的考驗才要開始。

對賴瑞隆而言，初選勝出只是第一關。高雄長期以來是民進黨執政重鎮，市政延續性與執政滿意度，構成明顯的結構優勢。然而，結構優勢若未妥善轉化，往往也可能成為包袱。

賴的關鍵課題在於能否迅速完成角色轉換，從黨內競逐者成為整合者與領航者。這不僅是人際層面的團結問題，更是政治敘事的重新設定。例如這次黨內初選中所累積的能量，若能透過尊重對手、納入多元意見、清楚分工而被有效整合，將可轉化為穩定選戰基礎。

反之，若停留在「勝選者心態」，忽略支持者情緒與地方期待，則即便領先也可能埋下隱憂。進一步而言，賴瑞隆若能在延續既有市政成果的同時，提出清楚而具體的未來藍圖，並展現協調與統合能力，對綠營而言勝選並非難事。

相較之下，柯志恩所處的位置更為艱困。民調全面落後，意味著她必須採取不同於傳統藍營的競選策略。若仍以政黨對抗、意識形態動員作為主軸，恐怕難以突破高雄長期形成的選民結構。她真正的機會在於重新定位自己，不只是「藍營候選人」，而是一位能提出不同治理想像的市長人選。

柯志恩具備學術背景與論述能力，若能將專業轉化為具體政策願景，聚焦產業轉型、教育、青年發展等議題，並淡化全國政治對立的影子，反而可能吸引中間選民的注意。她必須說服選民的不是「為何要換黨」，而是「換人之後，高雄會更好」。

這場選戰的本質不只是藍綠對決，更是一場關於治理城市未來路線的選擇。誰能跳脫既有框架，回應高雄人對穩定、發展與改進的期待，誰才真正掌握最後勝負的關鍵王牌。