綠追殺台派 餅愈做愈小

近日網路平台Threads出現了奇怪現象，部分民進黨支持者攻擊時代力量、基進黨、小民參政歐巴桑聯盟等以「台派」自居的小黨，指控他們「分票」、「做球給國民黨」，只有「票票民進黨」才能「守護台灣民主」。

本土小黨向來是民進黨的「忠誠反對派」，在部分議題上雖有分歧，但在「反對國民黨」一事上步調一致。大罷免時，各小黨從最開始的連署階段便走在最前線。相對於躲在「公民團體」之後最後才下場的民進黨，本土小黨可說是傾盡全力。

現在，地方選舉在即，時代力量、綠黨、基進黨、小歐盟組成「台灣前進陣線」，以「本土進步的第三勢力」自居，試圖在民進黨外為「台派」開闢新天地，卻遭無端指控。想來是反映鐵桿支持者對民進黨在大罷免失敗後，愈發不得人心的焦慮。他們深知民進黨選情不利，因此只能呼籲選民「票票民進黨」。

綠營激進派試圖砍殺昔日盟友，不過是讓「台派」內部四分五裂，嚇走淺綠、中間選民，把基本盤愈做愈小。以民進黨為盟主的「台派」陣營內部人心渙散，外部則面對思變民意，今年選舉大概凶多吉少。