川普掏空矽盾 台灣站懸崖邊

「矽盾」對台灣安全的實際效用、是否能提升國際保護台海和平的積極性，目前均是個疑問，卻眼見這個「盾牌」一再被削弱。據《紐約時報》報導，美對台關稅將調降至與日韓相等的百分之十五，但條件是台積電需承諾至少再建五座晶圓廠。

以「川普主義」的邏輯而言，掌控晶片供應鏈完全符合美國利益，然而從台灣利益言之卻是削弱矽盾力量。當矽盾籌碼逐漸弱化，危機不在於能否阻擋中國大陸的入侵意圖，而是台積電前董事長劉德音曾言「台灣半導體在地緣政治緊張中有穩定作用」的此一優勢，是否逐漸流失？

更值得關心者，是美國保衛台灣的誘因是否會因而減弱？台灣民眾憂心的是，台積電擴大在美投入生產及組建設廠，勢會削弱台灣戰略地位重要性，護國神山可能變矮，亦可能增加中國大陸攻台的風險，這種情緒已不斷蔓延。半導體業界擔憂，這恐將重蹈一九九四年烏克蘭簽署「布達佩斯安全保障備忘錄」的前車之鑑，成為「無用的承諾」，台灣矽盾的「穩定作用」將來何在？

當今台灣的穩定或安全，無論從各方面來看都處於危險邊緣；近期外國媒體常以「交易籌碼」、「需要的犠牲」、「談判桌上的菜單」、「台灣在走鋼索」來形容台灣目前面臨的危險處境。即使賴政府極盡討好美國，川普依然祭出交換條件，讓台灣矽盾的穩定作用倍受質疑，這正是導致「疑美論」的重要關鍵。

毫無疑問，台灣的穩定與安全愈依賴美方變數愈多、不確定性愈大、憂慮也更加濃厚。尤其是川普一再指責台灣「搶走」美國的半導體產業，當然對台灣的科技業造成相當大的衝擊，導致台灣民眾開始「疑美」，更反映出對「川普不確定性」的疑慮。

事實證明，台灣面臨的諸多「穩定」風險中，最不可預測的就是川普；川普的行事風格就是以商業交易的方式來處理對外事務，而且是沒有道德底線的交易，這正是「川普不確定性」的陷阱。

誠如去年四月出刊的亞洲版《經濟學人》指稱，若美國加強自製先進半導體，保衛台灣的誘因將減弱。然而，當前台灣最可怕的風險，正是執政者自以為看清世界局勢，卻任由川普掏空矽盾的穩定作用；事實上是讓台灣站在懸崖邊，正在走向「川普不確定性」的陷阱中。

的確，台灣面臨的不確定性風險林立，要避開風險，當然不能一味地完全依賴「川普不確定性」，而應回到向中間靠的新思維、選擇兩岸的和平對話路線，以便掌握矽盾的穩定作用，方能跳脫不確定性的陷阱。執政者首要關切者，絕非陷入不確定性導致的困境與種種風險之中。