川普移山後 台灣怎辦？

我國與美國關稅、貿易的談判，焦點除了稅率高低，其他的多在有「護國神山」之稱的台積電這家跨國企業身上，因為「川普移山」（讓台積電赴美投資設廠）的故事似正在寫最後一篇。

台積電是不是「護國神山」，可從三方面觀察：第一是它的技術和產品是否具有極高度的不可取代性，讓世界主要國家都重視、甚至想保障台灣的穩定與安全；第二是它每年直接創造或間接帶來的經濟利益（例如繳稅、就業機會），是否讓台灣明顯得利；第三則是中華民國政府與社會各界是否重視它，希望它可以讓台灣長期保持獨步全球的技術或產品，並助長台灣經濟。

第一點和第二點不用贅述，第三點卻令人不敢放心，因為從民進黨政府的欲語還休，和只強調「根留台灣」的隱晦，以及從最近美國高官的自信放話，乃至外媒的連串報導觀之，民進黨政府看似已留不住台積電的最尖端技術和產品。

自二○二○年來，台積電已開始在美國亞利桑那州興建工廠。根據公開報導顯示，做為我國與美國關貿談判的一部分，台積電將再承諾在亞利桑那州興建至少五座工廠。川普在去年八月就已宣稱，台積電計畫在美國進行三千億美元的投資。這些報導若成真，以下三點正可顯示，民進黨政府終究未能機智勇敢地站在台灣利益優先的立場，既與美國大範圍合作，又可留下台灣能傲視全球的技術和產品，使國際相關方願主動或被動介入、預防台海起戰火。

首先，台灣各界始終不清楚，台積電擴大赴美投資，政府有無在技術上設限？川普政府當然希望最好的都往美國送，例如美國商務部長盧特尼克在去年九月曾公開指稱當晶片變成台灣的「矽盾」，且先進晶片產量占全球的逾九成，反而是對美國安全的威脅；因此台美晶片製造要「五五分」，亦即希望台灣先進晶片產能的一半，可以移至美國。

常見民進黨政府官員強調，這些半導體高科技產業「一定根留台灣」，然而這並不表示台積電最尖端的技術和產品只會「專屬於台灣」。如果台積電或其最先進的技術和產品可比擬成植物「母株」的話，當新株生長根群後，即可從母株分離而獨自成長茁壯；此時「根留台灣」雖是事實，但是在世界其他地方「有一模一樣的技術和產品」也不奇怪。

其次，這兩年台積電的對美投資，若將從一六五○億美元增加至三千億美元，包括購地和建廠，當做川普政府降低對台關稅的條件之一，那麼跟隨台積電赴美的上下游台灣協力廠商，大概也會將一些人力和資金能量搬往美國，屆時台灣人才與資金的流失不可小覷。

最後，當先進製程晶片的供應鏈在美國大致齊備，萬一更明顯地出現「為了因應兩岸政軍風險而要將若干產線離開台灣」的政策，再加上前述的人力和資金外流，將對台灣經濟成長產生高度不確定性。民進黨政府不能再蓋牌，並應即刻坦誠地向全民說明談判帶來的機會與挑戰為何，亡羊補牢尚不嫌晚。