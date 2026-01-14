神權與現實 撕裂的伊朗

當下的伊朗，已不只是局勢緊張，而是全面進入系統性震盪階段。這不僅是一場抗議，更是對國家治理合法性的整體否定。

首先，社會臨界點已被突破：本次抗議潮的直接導火線是生活成本全面失控。通貨膨脹率逼近百分之七十，對普通家庭而言，意味生存本身成為問題。在這種背景下，最初的口號尚集中於反通膨及反貧困，但很快演變為直接要求政權下台。這一步跨越極為關鍵。伊朗社會已普遍認定：經濟災難不是偶發失誤，而是體制性結果。

第二，全面斷網引起外界擔憂：自一月八日晚間起，伊朗當局實施近乎全面的全國互聯網與電話通訊封鎖。這正是外界最深的擔憂所在。通訊被切斷，不僅是為了防止煽動，更可能是為了掩蓋流血鎮壓。斷網已成為國家與社會進入對抗狀態的明確信號。

第三，雙重政治結構，是制度撕裂的根源：一方面，國家擁有總統、議會與選舉等形式上的民主制度；另一方面，最高宗教領袖及其所控制的機構，掌握著軍事、安全、司法與核心意識形態權力。民選政府的決策空間高度受限，難對社會訴求作出實質回應。

這種結構使體制既無法徹底專制化以實現高效統治，也無法真正民主化以釋放社會壓力，最終陷入長期僵化。每次危機都會被安全系統壓制下去，卻從未被解決。

第四，經濟結構困境：外部制裁無疑加劇伊朗的經濟困境，但並非根本原因。伊朗雖擁有中東較完整的工業體系，卻高度依賴資源出口，經濟結構單一；再加上高通膨、貨幣持續貶值與失業率居高不下，社會穩定始終如履薄冰。

革命衛隊及其關聯機構對關鍵經濟部門的深度介入，造成資源配置扭曲與腐敗。普通民眾承擔成本，菁英卻能通過灰色經濟與區域網絡維持利益，而這正不斷侵蝕國家的社會基礎。

第五，年輕社會與文化反抗：伊朗社會整體年輕，女性受教育程度高於周邊國家。年輕一代對個人自由、生活方式與全球文化有明確期待。然而官方依舊對媒體、互聯網、服飾和私人生活嚴格控制，使代際衝突不斷尖銳化。

第六，美國與以色列因素：美國立場正成為局勢的重要變數。川普總統已公開聲援示威者，並多次警告若伊朗當局繼續殺害平民，美國將非常嚴厲地打擊。白宮已獲得針對伊朗的軍事行動選項。

伊朗國會議長則警告，若美國動武，伊朗將打擊美軍在中東的軍事設施及以色列，並將當前抗議定性為美以策動的「十二天戰爭」的延續。這既是威懾，也為外部強壓提供短期強化政權的民族主義動員，卻也極易將國內社會危機外溢為地區衝突，使伊朗陷入更深層災難。

當下美國緊急要求所有在伊的美國公民離開，並將對所有與伊朗有商業往來的國家加徵百分之廿五關稅，擺出一副將對伊朗動手的姿態。美伊之間看似沒有緩和餘地，且罪及貿易夥伴，劍指中、俄等國勿馳援伊朗。

伊朗正處在王朝幻想與現實崩塌之間。政治話語中對波斯帝國榮光的反覆召喚，但更多是一種心理防禦機制；當歷史榮耀被用來掩蓋現實失能，它便從凝聚力量的資源，轉化為阻礙改革的幻覺。

伊朗是繼續在神權中維持脆弱秩序，還是冒險開啟真正的政治與社會轉型，將決定這個古老文明是重生、還是在撕裂中滑向更深淵的國家噩夢。