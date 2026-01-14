弱化台換低關稅 划算嗎？

《紐約時報》指出，美國將對台灣調降關稅至百分之十五，且行政院表示雙方已就不疊加原有關稅達成基本共識。未來台灣的稅率將與日、韓一致。這對毛利率較低的傳統產業而言，有助回到與日韓同等競爭起點。然而，與此同時，無論是美國財長盧特尼克日前的預告，或《紐約時報》的報導，台積電必須基於既有承諾，再擴大對美投資。如報導屬實，則必須嚴肅思考：這樣的結果是否符合台灣利益？

首先，關稅調降至和日韓一致，的確有助台灣傳產出口。但若從台灣的承諾和付出來看，台灣應換得相較日韓更好的關稅稅率；因此，這頂多只能算是停損而非獲利。

其次，台積電原本承諾在美國投資一六五○億美元，若增建五座先進晶圓廠，預計還需約一千億美元。美國較高的營運成本將影響台積電利潤，海外擴張也會分散研發和工程資源。儘管台積電強調最先進製程會留在台灣；但可以預期，美方為了供應鏈安全，勢必以各種藉口—就如近期美方以台積電違反ＤＥＩ為由要求其擴大投資—持續施壓台積電先進製程落地美國。

最後，隨著台積電擴大美國投資布局，台灣相關供應鏈，包括化學品、封測及設備等產業，亦需考慮赴美設廠以因應產業趨勢。此舉可能加劇台灣半導體聚落空洞化風險，削弱本土群聚效益與成本競爭力。同時，大量工程師及高消費族群移居美國，將導致台灣人才外流和消費力減弱。

事實上，日韓對美談判，多以「增資」或「擴大購買」作為承諾，並未削弱母國的核心競爭力。尚且不論美國二三二條款調查結果；迄今為止，相較日韓，台灣除了上述半導體產業赴美投資導致「矽島」生態系統的弱化，迄今已承諾對美國的鉅額農業、能源採購，且大幅增加國防預算，並持續鼓勵企業赴美投資等等，無一不是對台灣資源分配的嚴重排擠甚至可能是資源的掏空。

由於戰略選擇問題—亦即美方以利益交換為考量時，我方未能與時俱進，仍訴諸民主價值，以致台美之間早已陷入不對稱交易。在無法對等交換下，即使我方談判團隊再努力，從本質上來看，所謂的台美談判就只成為美方的予取予求。美方對於例如軍購的交貨延期、美台雙重課稅協定的延宕等這些有利台灣舉措的消極作為，不但彰顯其對台灣的不公，更衝擊台灣社會對美國的信任。

台灣在美國和大陸之間取得平衡並不容易。但要問的是：如果對美談判最終是「讓美國再次偉大」，但損害了台灣利益和世代未來，台灣社會是否能接受？因此，台灣應以全民為後盾，除了盤點籌碼，將投資、農產品採購、軍購共同包裹，和美國進行等價的利益交換；與此同時，強化對美國的遊說與論述，讓美方了解：台灣是讓美國再工業化、補足技術缺口的關鍵合夥人。更重要的是，要透過緩和與大陸的緊張關係，降低美國的槓桿操作。如此，台灣才能不受制於任何一方，才能有更大的操作空間，也才是維繫安全、壯大台灣的最佳保障和方法！