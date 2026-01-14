科技．人文聯合講座／本文無涉密【無】

某部隊長官視察餐廳，發現菜單上寫著：「今日特餐：雞腿飯【無】」長官怒斥：「為什麼寫雞腿飯【無】？難道沒有雞腿了嗎？」小兵瑟縮不安的回答：「報告長官！不是沒雞腿，而是根據最新的『精進作法』，雞腿飯經查核並不涉機密，必須在後方標示【無】。其實，我們每道菜都無涉密，因此已逐一標示了【無】。」

根據國防部新頒的「國軍機密資訊精準標示精進作法」，自今年起實施新版核密機制，要求公文與簡報必須「逐段審核」，共分為五等級，依序為：「無」（無涉密）、「密」（一般公務機密）、「機」（機密）、「極」（極機密）、「絕」（絕對機密）。

軍令如山，合理的要求是訓練，不合理的要求是磨練。日前空軍就飛官迷航戰機失蹤事件召開記者會，因嚴格執行「逐段標示機密等級」，使得簡報內容竟出現了四十多個【無】標示，大家看了無不傻眼。眾所周知，既然已是公開的記者會簡報，所有內容必然無涉機密；如此畫蛇添足，不僅多此一舉，甚至有如前述「雞腿飯【無】」的標示一般混淆視聽。

固然國防保密是重中之重，一點也輕忽不得，但若拘泥於形式要求，反而造成負面效應。網友調侃這樣的標示是在「幫敵人節省分析時間」，因為萬一文件不幸外洩，各等級的標示無異透漏各段內容的情報價值。個人認為，每份文件只要以其內容中涉及之機密程度的最高等級標示即可，逐段標示其實大可不必；因為這樣無謂的要求不僅累死三軍，還潛藏著透漏更多段落機密的危機。若說此番「精進作法」乃因應國外盟軍的接軌要求，那更是食「外」不化，滑天下之大稽。

其實，在資訊安全的防範上，大家也常可看到大費周章做虛工的例子。例如要求員工傳輸任何內部文件前，必須先提出書面或電子簽核申請，再經過層層關卡核准。此種「合規攔路虎」流程，恐因過度繁瑣的檔案管制，而使得員工私下使用未受管制的個人軟體傳輸檔案，反而造成資安破口。

又如要求開發團隊為每一次微小的軟體更動，手動截圖各項合規證據（如權限清單、防火牆規則），以因應日益複雜的法規要求。然而，在快速更迭的開發環境下，手動蒐集證據的速度遠遠趕不上系統更新需求；過度形式上的要求反而容易導致「為了截圖而截圖」及「審核疲乏」的額外負擔，從而降低開發團隊的整體效能，甚至忽略了更重要的安全控管。

此刻想起古早聽過一則笑話，有處瑜珈中心總是美女如雲，即使當日沒信，郵差仍會按門鈴看看美女，然後說：「今天沒信。」此荒謬景象，與軍方記者會簡報出現多個【無】標示有著異曲同工之妙，著實令人不敢恭維。（作者為台大資工系教授）