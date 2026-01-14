解政治僵局 全在總統一念之間

上網呼叫「ＡＩ大神」解釋政治僵局（political deadlock）定義，未料竟出現以台灣為案例的說明，這下子真是名揚四海了。

自二○二四年賴總統上任以來，朝小野大，執政黨卻寸土不讓，在野黨也實施焦土策略全面杯葛，朝野彼此放話卻不對話。二○二五年更是嚴重，行政院聯合司法院、考試院，立法院藍白則發起彈劾總統，又擱置二○二五總預算審查，朝野陷入更深的困局而無法動彈，時間就這樣耗下去。

當今國際正因地緣政治及複雜的政經情勢，陷入刀光劍影的爭鬥中。值此之際，我們不思攜手同行，反因內部嚴重對立而停滯不前。英國首相施凱爾面對強大的「改革英國黨」的政治挑戰，選擇不正面衝突；今年初向內閣表示，政府仍應「堅持不懈」關注生活成本問題，並帶給人民能感受到的改變。台灣目前高物價、普遍低薪、產業發展失衡、貧富差距擴大，這才是人民切身的感受及關心的問題。

一一五年度總預算還懸在立法院，迄今還沒出程序委員會，府院看來也不打算溝通，反而準備下鄉大宣講。建議雙方冷靜一下，想想人民最想要什麼？府院面對朝小野大，還想「整碗捧去」寸土不讓，是好現象嗎？是否應拉高格局，在可能的範圍內先釋出一些善意或妥協；在野的藍白也應本於職責，盡速進入總預算的實質審查，不要讓國家陷於空轉。

其實要如何做，全在賴總統一念之間，只要做點微調，相信目前的僵局能為之化解。筆者認為，或可由總統授權引進「第三方調節機制」，由朝野分別推舉公正中立的社會賢達組成國政協調平台，邀集三黨推選出的代表開會、協調設定議題、提出建議並備諮詢，但不作裁決或決議，所有結論都提供總統審視決定，也許有助解開僵局。大家都熱愛這一塊土地，應能想出更好的解決辦法。