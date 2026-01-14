北宜高鐵計畫 倉促決策恐成昂貴包袱

北宜高鐵計畫送交行政院核定後，被包裝成「縮短城鄉距離」與「帶動地方發展」的重要建設，但筆者始終無法被這樣的論述說服。問題不在於宜蘭是否需要交通改善，而在於這是否真是一項經過充分論證、符合實際需求的政策選擇。

北宜之間的距離並不長，長期以來真正存在的，是通勤、觀光與假日尖峰時段的運輸調度問題，而非長距離、跨都會區的移動需求。原本以台鐵直鐵改善運能，已能回應多數需求，卻因原本環評不同意興建直鐵，後來的替代方案竟直接轉為高鐵、甚至環評過關，這種政策急轉彎之下的產物，值得社會大眾重新檢視。

成本與效益之間的落差更令人憂心，當年報告中的工程經費為一七六四億元，如今卻暴增至超過三五二一億元，甚至估計恐突破四千億元，約為原估算的四倍。然而，對宜蘭居民而言，是否真能改善日常通勤？是否排擠既有鐵路與客運等大眾運輸系統資源？這些關鍵往往被巨資建設的美好想像掩蓋。

單以台北到宜蘭的行車時間來看，並不能反映整體旅程實際節省的時間。高鐵延伸宜蘭標榜廿七分鐘行程，但乘客仍需從高鐵站轉乘台鐵或客運，轉乘與候車時間卻實質拉長旅程時間，使時間優勢大打折扣。此外，對於較在意價格的通勤族或乘客而言，高鐵票價偏高。這些經驗在西部高鐵沿線早已有跡可循，也提醒我們，不能只看表面的列車時速，卻忽略整體交通體驗與負擔。

程序問題同樣不容忽視，高鐵建設是規模龐大的計畫，在尚未完整比較、論證，檢驗可行性評估結論之前，急就章般地進入環評與後續審查程序，決策過程顯欠缺周延。本應專業把關的制度，卻成為政府既定決策立場的護航手段，不但專業意見受限甚至排除。若連運量預測、系統衝擊、替代方案之間的比較，都缺乏充分的公開檢驗，社會又如何判斷北宜高鐵是否確為必要的公共交通建設？

筆者不反對建設，而是反對在缺乏適配性、正當程序與完整的效益評估之前，就倉促作出決定。重大交通建設影響的不只是當下，更將形塑未來數十年的資源配置與發展方向。若政策只是選舉考量、被地方人士的期待牽著走，北宜高鐵恐怕不是一條通往更好未來的正軌，而是昂貴的政策包袱。