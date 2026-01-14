北宜高鐵延伸 需重新檢討

前政務委員張景森近日發文，北宜高鐵不要硬幹到底！其認為北宜高鐵延伸案，是典型的公共決策失序案例。原本規畫中的北宜直鐵，後來被交通部高層升級為高鐵，似乎認為如此可一次解決環境爭議與行車時間問題，亦可迎合宜蘭民眾需要。但在重大建設的完整審查程序與過程並不合理，需重新檢討。

從交通專業來分析，因高鐵功能跟台鐵不同，北宜間城際運輸除了軌道運輸外，還有客運與開車的選擇。因此評估北宜高鐵或直鐵的方案須進行各運具間比較分析。

高鐵或直鐵的路線方案應是同一路廊，包括穿過翡翠水庫集水區的路線方案，從中進行相互比較的可行性評估分析，高鐵為標準軌興建規模比台鐵直鐵之窄軌要大，有其運量及營運速度之正面效益，但成本較高、工程較難、環境影響較大等之負面影響。成本效益的評估可運用工程經濟中的增資益本比方法，評估由直鐵的一千億增資到高鐵的四千億，正面效益相較於負面影響之增資益本比是否符合預期。

可惜的是，負責評估之鐵道局並未要求其委託的顧問公司進行完整評估，尤其高鐵之正面效益如行車時間縮短，因北宜高鐵未來營運班次不多，建議應從高鐵宜蘭站接駁至宜蘭地區各區域及花蓮台東的旅次票價與時間，其中需與可直接到宜蘭各區域及花東地區的台鐵比較，宜蘭區域還需與可直接到礁溪、宜蘭、羅東、蘇澳的國道客運比較，尤其在實施北宜間的TPASS及國五客運優先通行後的比較，高鐵的正面效益明顯減少，將來吸引客運與台鐵的運量會不如預期。至於跟開車者比較，因在地有腳的優勢及與高鐵成本的比較，吸引開車族的運量也有限。因此在運量有限及興建與營運成本高的影響下，即使未來以高鐵公司營運，虧損的負面影響不可忽視。

如從現有的評估報告分析，未來高鐵七、八成運量都轉移自原有客運與台鐵，建議應完整評估其對這二種對民眾很重要運具的負面影響並研擬可行對策。尤其政府在城際公共運輸方面，應致力於高鐵、台鐵與國道客運間平衡發展，如因高鐵興建營運造成台鐵與國道客運營運困難形成惡性循環，損失與影響將難以彌補。

至於環保方面，因環評審查並未提供興建高鐵或直鐵的完整對環境影響的比較分析，猶記在環評審查過程中有許多不同意見，可惜未能參考而更審慎的審查，建議可在環境影響的比較評估與因應減輕策略再補充，並爭取環保團體共識，共同投入環保工作。

另外建議以目前台鐵加入的新購車輛的性能與運能，重新檢視高鐵延伸宜蘭可擴充既有鐵路運輸的容量，滿足旅運需求並擴充既有運輸容量，同時區隔長、短程旅次，以服務區分需求將鐵路供給效率最大化的目標。如能透過直鐵，會更健全台鐵公司的營運韌性、更健全東部鐵路網並縮短運行至東部時間，促進東部發展，民眾期望的安全可靠回家的路也會更有信心。

宜蘭在地目前已受遊客量過多之苦，筆者建議也應評估如高鐵的短時集中交通量，很可能帶給當地交通更擁擠的負面影響，評估報告中分析高鐵乘客到宜蘭接駁多會使用小汽車、計程車，公車僅占百分之五，應研擬因應對策。