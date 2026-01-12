聽新聞
0:00 / 0:00

川普「唐羅主義」的西半球豪賭

聯合報／ 廖明輝／中華經濟研究院輔佐研究員（台北市）

川普的白宮副幕僚長兼國土安全顧問米勒日前接受ＣＮＮ專訪，直言「我們活在一個真實世界裡，是一個由實力、武力、權力界定如何統治的世界，這是自古以來的世界鐵律」，為「唐羅主義」即川普版本的「新門羅主義」作出最赤裸註解。美軍對委內瑞拉發動突襲，不僅撼動馬杜洛政權，更敲響二戰後國際秩序的警鐘。

米勒口中的「鐵律」在人類歷史長河中固然不假，但二戰後的國際體系正是為了摒棄這種弱肉強食的叢林法則而建立。如今川普團隊似乎決意從規則的維護者，轉身成為規則的破壞者，擁抱「強權即公理」。川普對格陵蘭的覬覦並非出自經濟考量，畢竟丹麥每年需補貼該島六億美元；他看中的是隨著極地冰蓋融化而浮現的絕對戰略價值，包括控制格陵蘭—冰島—英國通道的水下態勢感知、監視俄羅斯潛艦進入北大西洋通道，以及掌握北極新興貿易航線。然而，美國早在一九五一年即與丹麥簽訂「接受防禦任何針對格陵蘭島襲擊的法定義務」並保持良好合作，若川普執意要透過購買或施壓來擁有格陵蘭，不僅多此一舉，更可能導致北約體系瓦解。

對台灣與印太地區而言，「唐羅主義」最深遠的影響在於向北京和莫斯科傳遞危險訊號。如果美國可在西半球肆意遂行單邊主義，將拉丁美洲與北極視為自家後院而無視盟友主權，那麼中國在台海、南海的灰色地帶行動，以及俄羅斯侵略烏克蘭，都將獲得某種程度的「大國勢力範圍」合法化。當美國將戰略重心聚焦委內瑞拉與格陵蘭時，美國對中國的關注似乎正在降低，美中關係正滑向大國瓜分勢力範圍的Ｇ２格局，對處於地緣政治前端的台灣而言絕非好消息。

面對川普將目光轉向格陵蘭，任何指望川普轉彎、在關鍵時刻退讓的想法不切實際；丹麥不能用實質讓步來換取程序承諾，也不能指望透過犧牲部分利益達成最終協議。任何片面讓步，無論是開採權或擴大軍事基地都不會滿足川普的胃口，反而會被視為軟弱，鼓勵他提出更多更荒謬的要求。因此，面對格陵蘭危機，歐盟應尋求與丹麥及格陵蘭達成協議，象徵性派遣軍隊協防格陵蘭；這並非為了與美軍交火，而是建立川普若想「強行接管」，就必須面對「俘虜盟軍」的巨大政治代價。美國國會很難批准這種導致北約崩潰、讓美國陷入孤立，並讓中俄漁翁得利的軍事冒險。

歸根究底，真正的強大並非來自掠奪盟友領土；若美國繼續沉迷於米勒口中的實力與武力，忽視讓美國強大的法治與聯盟體系，那麼「這股力量」終將從指尖流逝而落入競爭對手手中。川普這場「唐羅主義」的西半球豪賭，賭上的不只是格陵蘭歸屬，更是西方民主陣營的團結與國際秩序的存亡。

川普 格陵蘭 美國 丹麥 唐羅主義 美中關係

延伸閱讀

川普不滿埃克森美孚立場 傾向排除參與委國投資

川普擬介入伊朗鎮壓反政府示威 陸外交部：反對干涉別國內政

川普指中俄恐占格陵蘭 陸外交部：美國牟利勿拿他國當藉口

川普深夜P圖發假維基百科照！自封「委內瑞拉代理總統」

相關新聞

由蔣經國反思賴總統 「自由需要寬容」

今天是蔣經國總統逝世卅八周年紀念日，經國先生應該是最被老一代台灣人尊敬的政治人物，他執政期間深入基層、廣求民瘼、結交民間...

看清美國施壓我軍費權力結構 台灣別當大國博弈砲灰

因應國際、兩岸情勢，台灣增大為一點二五兆國防特別預算案持續延燒。其實，去年三月，當時美國準國防次長柯伯吉、聯邦參議員蘇利...

「事不過三」 望五位大法官回頭

已故日本國立東京大學法學教授來栖三郎，於昭和廿八年（一九五三年）十一月三日，在立命館大學法學部所召開的第十二次日本私法學...

股市紅通通 民生冷颼颼

寒流來襲、氣溫驟降，在台中街頭，仍不時可見流浪漢蜷縮於騎樓或街角，食不果腹、衣不蔽體，只能憑著單薄外衣撐過漫長寒夜。這些...

川普「唐羅主義」的西半球豪賭

川普的白宮副幕僚長兼國土安全顧問米勒日前接受ＣＮＮ專訪，直言「我們活在一個真實世界裡，是一個由實力、武力、權力界定如何統...

美控制石油的真實效應

在分析台海局勢的能源變數時，須先修正「美國透過控制委內瑞拉與伊朗石油即可掌握中國大陸三分之一供應」的數據傳說。雖然中國大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。