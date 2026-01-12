美控制石油的真實效應

在分析台海局勢的能源變數時，須先修正「美國透過控制委內瑞拉與伊朗石油即可掌握中國大陸三分之一供應」的數據傳說。雖然中國大陸身為全球最大原油進口國，供應鏈的來源結構卻呈現高度分散化特徵。

目前，中國大陸原油進口核心主力來自中東與俄羅斯，合計占比約六成。至於受美國制裁或實質掌控影響的委內瑞拉與伊朗，即便計入透過第三方轉口、洗產地後的「灰色流量」，合計份額通常在一成至一成五之間。因此，美國壓制這兩國能源輸出的戰略意義，在於精確打擊中國大陸尋求「非美控的廉價能源」管道，迫使北京須在動盪的國際市場中支付更高的戰略溢價，並將採購需求轉向更易受美國金融體系監控的石油公開市場。

美國對委、伊石油貿易的干預，本質上是利用其在金融與航運體系中的霸權地位，再透過美元結算系統的排他性與次級制裁威懾，即能有效阻斷大型金融機構參與受到美國制裁的非美世界之能源交易，迫使中國大陸須依賴效率低下、風險高昂、雙邊局限的小型結算窗口。

此外，全球海運保險市場高度集中於西方國家，當美國實施制裁封鎖時，相關油輪將面臨「無處投保」困境，不僅拉高物流的摩擦成本，更限制「影子船隊」的規模效益。這種戰略彈性構成一種心理威懾，意即美國能依據外交需求隨時收緊或放寬制裁絞索，使中國大陸的能源供應始終處於高度不確定的狀態之下。

評估能源制裁對中共攻台的嚇阻實效，須區分戰爭發展的不同階段與軍事邏輯。在衝突爆發後的短期作戰階段，石油制裁的物理約束力極其有限，因為中國大陸具備全球領先的戰略石油儲備，足以支撐九十天以上的常態消耗，且戰時軍隊擁有絕對的燃料撥付優先權，制裁天生的延遲性，使其無法全然阻止開戰瞬間的軍事決策；絕對不會是一個有效的煞車，除非已提前實施制裁。

然而，若戰事陷入持久消耗戰，能源壓力將從邊緣轉向核心，將迫使國家在軍事需求、民生穩定與工業生產間作痛苦的資源選擇和博弈。此時，被美國封鎖的委、伊進口管道和占比將成為能源體系的致命傷，導致中國大陸社會運作失速，甚至拉高政權穩定性的風險。這種對「戰後長期崩潰」的預期，迫使決策層在權衡「動武紅利」與政權生存代價時，須面對「勝而不利」的風險。

中國大陸積極透過能源多元化策略來規避脆弱性，但各類替代路徑在面臨全面制裁時仍顯力有未逮。美國由能源封鎖、金融脫鉤、馬六甲航路控制、關鍵科技限制，讓台海戰爭不再只是區域性的軍事對抗，而變成一場涉及全球體系的結構性衝擊。能源制裁的終極意義，在於讓決策者意識到開戰是可能導致國家長期停滯的毀滅性賭注。

能源是一道戰略枷鎖；美國不論是對委內瑞拉，或箭在弦上瞄準伊朗，均牽一髮動全身；蝴蝶效應不斷放大，間接影響了台海局勢。