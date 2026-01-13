聽新聞
0:00 / 0:00

股市紅通通 民生冷颼颼

聯合報／ 郝至順／航太退休人士（台中市）
在台積電領軍下，台股已站上3萬點。圖／聯合報系資料照片
在台積電領軍下，台股已站上3萬點。圖／聯合報系資料照片

寒流來襲、氣溫驟降，在台中街頭，仍不時可見流浪漢蜷縮於騎樓或街角，食不果腹、衣不蔽體，只能憑著單薄外衣撐過漫長寒夜。這些鏡頭不在經濟統計之中，卻真實存在於城市的角落；衡量國家發展，豈能只看亮眼數字？

近來股市在半導體與ＡＩ產業帶動下，一片紅通通，政府高層屢屢對外宣示經濟表現「相當突出」。然而，若從資本市場回到民生現場，卻可清楚看見另一種趨勢—落在貧窮線附近的民眾不減反增，且貧窮現象正快速年輕化。

低薪結構長期未解，物價與房租節節上升，讓許多年輕人即使全職工作仍難累積資產，只能選擇不婚、不生、不敢規畫未來；這並非個人不努力，而是制度性壓力下的集體困境。

此時再想到飛官辛柏毅因執行任務而墜機失蹤，令人倍感沉痛。國軍官兵長年在高風險環境下執行任務，為保家衛國承擔生命代價，卻仍面臨裝備、待遇與制度保障備受檢視的現實。照顧軍人若僅停留在口頭致敬，卻未能在風險補償、家屬保障與退役銜接上有實質改善，如何令從軍者安心？

孔子曰：「為政以德，譬如北辰，居其所而眾星拱之。」政治的核心不應只是權力操作，而在能否成為人民信賴、指引方向的北極星。當前社會真正期待的不是無休止的政治對立與算計，而是政府能否放下鬥爭，以同理心看見二千三百萬人民如何為家庭、為社會、為國家默默付出。

在這寒冷時節，民眾需要的不是政府自我陶醉的成績單，而是有溫度的政策、有感的改革與可期待的未來。唯有讓社會安全網更綿密、低薪結構得以鬆動、軍人獲得實質保障，施政才能為社會帶來一絲溫暖與希望。

半導體 國軍 資本市場

延伸閱讀

F-16V飛官辛柏毅失聯 6架次軍機9艦艇持續搜救

F-16飛官辛柏毅失聯 軍事粉專：花蓮外海發現疑似漂浮油汙

黃金72小時已過仍不放棄 軍方、海巡持續搜救飛官辛柏毅

F-16飛官辛柏毅失聯逾72小時 陸海空搜救不間斷

相關新聞

由蔣經國反思賴總統 「自由需要寬容」

今天是蔣經國總統逝世卅八周年紀念日，經國先生應該是最被老一代台灣人尊敬的政治人物，他執政期間深入基層、廣求民瘼、結交民間...

看清美國施壓我軍費權力結構 台灣別當大國博弈砲灰

因應國際、兩岸情勢，台灣增大為一點二五兆國防特別預算案持續延燒。其實，去年三月，當時美國準國防次長柯伯吉、聯邦參議員蘇利...

「事不過三」 望五位大法官回頭

已故日本國立東京大學法學教授來栖三郎，於昭和廿八年（一九五三年）十一月三日，在立命館大學法學部所召開的第十二次日本私法學...

股市紅通通 民生冷颼颼

寒流來襲、氣溫驟降，在台中街頭，仍不時可見流浪漢蜷縮於騎樓或街角，食不果腹、衣不蔽體，只能憑著單薄外衣撐過漫長寒夜。這些...

川普「唐羅主義」的西半球豪賭

川普的白宮副幕僚長兼國土安全顧問米勒日前接受ＣＮＮ專訪，直言「我們活在一個真實世界裡，是一個由實力、武力、權力界定如何統...

美控制石油的真實效應

在分析台海局勢的能源變數時，須先修正「美國透過控制委內瑞拉與伊朗石油即可掌握中國大陸三分之一供應」的數據傳說。雖然中國大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。