股市紅通通 民生冷颼颼

寒流來襲、氣溫驟降，在台中街頭，仍不時可見流浪漢蜷縮於騎樓或街角，食不果腹、衣不蔽體，只能憑著單薄外衣撐過漫長寒夜。這些鏡頭不在經濟統計之中，卻真實存在於城市的角落；衡量國家發展，豈能只看亮眼數字？

近來股市在半導體與ＡＩ產業帶動下，一片紅通通，政府高層屢屢對外宣示經濟表現「相當突出」。然而，若從資本市場回到民生現場，卻可清楚看見另一種趨勢—落在貧窮線附近的民眾不減反增，且貧窮現象正快速年輕化。

低薪結構長期未解，物價與房租節節上升，讓許多年輕人即使全職工作仍難累積資產，只能選擇不婚、不生、不敢規畫未來；這並非個人不努力，而是制度性壓力下的集體困境。

此時再想到飛官辛柏毅因執行任務而墜機失蹤，令人倍感沉痛。國軍官兵長年在高風險環境下執行任務，為保家衛國承擔生命代價，卻仍面臨裝備、待遇與制度保障備受檢視的現實。照顧軍人若僅停留在口頭致敬，卻未能在風險補償、家屬保障與退役銜接上有實質改善，如何令從軍者安心？

孔子曰：「為政以德，譬如北辰，居其所而眾星拱之。」政治的核心不應只是權力操作，而在能否成為人民信賴、指引方向的北極星。當前社會真正期待的不是無休止的政治對立與算計，而是政府能否放下鬥爭，以同理心看見二千三百萬人民如何為家庭、為社會、為國家默默付出。

在這寒冷時節，民眾需要的不是政府自我陶醉的成績單，而是有溫度的政策、有感的改革與可期待的未來。唯有讓社會安全網更綿密、低薪結構得以鬆動、軍人獲得實質保障，施政才能為社會帶來一絲溫暖與希望。