科技．人文聯合講座／AI溫暖了施政溫度

台北市長蔣萬安宣布提供免費營養午餐給國中小學生，引起政壇議論，各縣市長紛紛加碼免費政策。這項政策減輕了北市近四成學童家庭或「三明治家庭」的負擔，是有溫度的施政。相較之下，既有施政高度又有溫度、民眾卻早已習以為常的市政服務，還有當年阿扁市長的民政便民、馬英九市長的垃圾費隨袋徵收等。其中，剛過二十歲「成人禮」的１９９９市政專線，更有我親身參與產出的經驗。

一開始推１９９９的主要目的是節費及便民，過去是由市府各局處建置專線，民眾十分困擾，遇到市政問題不曉得如何找到正確窗口。１９９９承擔了總機的角色，將原本去電各局處的話務收攏至單一專線，除讓公務人員辦公時減少干擾，更節省了各局處數千萬元的話務費，當時每月可服務五萬通進線量。

時過境遷，１９９９像一個有機體逐漸茁壯，成長為無所不包的客服中心，可觀測民眾需求、協調派工、追蹤案件，並發展多語言及視聽障服務。青春期的１９９９生意勃發，介接防災系統，俾能及時提供災防資訊給民眾，並增加市政透明度，與其他陳情系統例如市政信箱等整合，利於管考追蹤，強化市政回應力。

同時，北市１９９９已成為全國進線量最大的地方政府熱線，平均每月服務十四萬八八六八通電話，較二十年前成長三倍。若要應付每天約三千通的話務查詢量，勢必要擴容及增加人力，且是不可逆趨勢。市府即思考，是否花費千萬完成ＡＩ系統建置，以應付日益龐大且查詢問題五花八門之話務服務？

此刻的１９９９話務人員，特別是新進同仁，可將原本每通電話查詢的平均所需時間，由二十秒大幅縮短至二秒，節省了九成的處理時間；除擴充服務的能量，更能專注於服務品質的提供，從單純回覆問題進化到聆聽民眾需求。

這是怎麼做到的？秘訣在於把１９９９前台的語音對話，利用ＡＩ同步轉成文字，並納入後端的常問問題（ＦＡＱ）資料庫；ＡＩ同步查詢，從中篩出匹配度最高的答案，秀在話務人員螢幕上以方便其回覆。過去話務人員需人工側聽電話並速記重點，再手動查詢資料庫作回覆，如今「人機協作」模式可讓話務人員專注聆聽民眾問題、給予情感支持，不僅增強其服務的滿足感，也讓外部顧客得到貼心答覆。

此外，過去ＦＡＱ資料庫的蒐集及更新，皆靠市府各局處官網資料，較不利於資料介接，需仰賴資深人員的經驗校正。結合ＡＩ後，民眾詢問的內容如同大數據般，可於儲存後不斷回饋給演算法，再配合深度學習鍛鍊其精確度。一個市政服務能挺過四位不同黨派市長，足足證明它的普遍性、需求性、可持續性，這豈非台灣朝野僵峙的最佳對照組？為政者應在乎民眾幽微的感受，亦即施政的溫度。（作者為元智大學資訊管理學系教授）