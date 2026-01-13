看清美國施壓我軍費權力結構 台灣別當大國博弈砲灰

因應國際、兩岸情勢，台灣增大為一點二五兆國防特別預算案持續延燒。其實，去年三月，當時美國準國防次長柯伯吉、聯邦參議員蘇利文就曾對立院刪凍國防預算表達疑慮、感到不安，還點名國民黨；稍晚之後，ＡＩＴ就陸續拜會在野政黨。我們必須看清背後的權力結構，亦即台灣已被深度綁入美國的印太戰略，成為對抗中國的「不沉航母」；美國官員與政治人物的動作，非出於對台灣安全的真誠關切，而是擔心其「戰略資產」沒有按計畫「武裝到位」。

這種施壓本身就暴露一個殘酷事實：台灣在美中博弈中已失去自主性，當外國官員可公開對一個民主國家的預算審查程序指手畫腳，這就是主權淪喪的徵兆；更諷刺的是，這些要求台灣「多花錢買武器」的人，其背後往往就是美國軍工產業的利益集團。

美國對台灣說三道四的邏輯很簡單，台灣軍力愈強→對中國威脅愈大→中國更需要美國制衡→美國戰略價值提升。但台灣的困境是：軍力愈強→北京紅線壓力愈大→武統急迫性上升→台灣實際安全反而下降。這是一個「為美國利益服務卻損害台灣安全」的零和困局。

當柯伯吉等人譴責預算刪減時，他們絕不會在意：即使台灣把ＧＤＰ的一成投入國防，面對解放軍兩千架軍機、六百艘軍艦、數千枚導彈，台灣到底能撐多久？這些天文數字軍費，到底是為了「防衛台灣」，還是「讓美國有介入藉口」？

既然軍事化是死路，真正的和平穩定策略就須建立在清醒的現實評估之上，當前兩岸關係最危險的狀態不是「統獨對立」，而是完全失去溝通管道。二○一六年後兩岸官方對話幾乎中斷，這意味著任何誤判、意外都可能直接升級為軍事衝突；即使不談政治議題，至少在經貿、人員往來、突發事件處理上也應要有常態化溝通。歐洲冷戰期間的「東方政策」、古巴飛彈危機後的美蘇緩和，都證明對話永遠比對抗安全。

台灣必須清醒認知：美國的利益是「維持台海現狀以牽制中國」，而非「協防台灣到底」；川普曾公開質疑為何要為台灣而戰，拜登的「戰略模糊」本質上也是保留不介入的選項。

台灣最大的安全保障不是飛彈，而是民主制度的吸引力；如果台灣的民主淪為民粹、治理失能、貪腐橫行，無論軍力耗資再巨大，都會失去國際道德支持，也會讓人民質疑「這樣的制度值得捍衛嗎？」台灣不是完全不要國防，而是要理性投資；我們需要的是「足夠嚇阻」而非「軍備競賽」，台灣需要的是「讓武力犯台成本高到不划算」的不對稱戰力，而非「與解放軍正面對決」的幻想。

柯伯吉、蘇利文們的憤怒，本質上是要求台灣當好「棋子」的角色；但台灣人不是棋子，我們有權利追求真正的和平，而非為大國博弈當砲灰。台灣必須清醒：當前需要的是真正的和平與安全？還是為了別人的利益而走向戰爭？選擇權在我們手中，但隨著中共軍演的頻密、隨著台灣生存空間日益有限，時間愈益緊縮，都讓戰爭更近一步；每一次拒絕對話，都讓和平更遠一點。

勇敢不是購買更多武器，而是有智慧選擇和平。這才是對兩千三百萬台灣人民真正負責任的態度。