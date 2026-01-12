川普大放言 台灣剉咧等？

川普近日就格陵蘭與台灣問題的談話，非常值得國人提高警覺，政府當局顯然已到了必須調整兩岸政策的關鍵時刻，否則，我們的下場可能很難樂觀。

一直覬覦格陵蘭的川普，在強攻委內瑞拉擄走委國總統馬杜洛後，就格陵蘭問題說「我們一定會對格陵蘭採取行動，不管他們願不願意」；他並揚言不排除「來硬的」。

川普說：「要是我們不這麼做，俄羅斯或中國就會接管格陵蘭，目前該島周邊有中俄軍艦、俄國潛艦，我們不會讓中俄占領格陵蘭，要是我們不採取行動，他們就會去占領」。但川普以上所言，可說是信口胡謅的藉口，他真正的目的就是要占有格陵蘭的稀土，就如攻打委內瑞拉雖舉著掃毒大旗，實際則是為了獨占委國的石油資源。

格陵蘭島上蘊藏著豐富稀土金屬，是能源、國防等科技的關鍵材料，位於格陵蘭南部的克瓦內菲爾德山，即為世界最大的稀土礦床。而隨著全球暖化，許多陸地冰層逐漸融化，有利大量開採這些礦產，所以川普希望直接控制格陵蘭，讓美國脫離必須依賴中國稀土的窘境。

稍早前，路透曾披露，美國官員已提出向格陵蘭人一次性普發十萬美元，作為說服脫離丹麥並加入美國的方案，總支出約六十億美元。不過，這個方案已遭格陵蘭拒絕，丹麥議會的兩位現任格陵蘭籍議員接受彭博採訪時一致指出，無論川普提供多少金額，都無法說服格陵蘭人加入美國；身兼丹麥議會格陵蘭事務委員會主席的凱尼茲更表示，川普任何試圖以直接支付誘惑格陵蘭的行動都注定失敗，而且可能加劇反抗情緒。她直言：「再多的錢也買不到我們的民族靈魂」。格陵蘭議會的五位政黨領袖發表聯合聲明，表明「不想當美國人」，此外，最近民調也顯示，八成以上的格陵蘭島民不願變成美國人。

就當前情勢看，川普要以利誘取得格陵蘭顯無可能，所以他可能唯有採取強硬軍事手段，才能滿足併吞格陵蘭的野心，此一結果會否引發美歐衝突乃至於世界大戰是一回事，但卻極可能引起中共傚尤。因為中共一再主張台灣問題是中國的「內政問題」，如果美國可以強索格陵蘭，中共更有理由「比照辦理」，以強硬手段「擁有」台灣。

尤其是，美國總統川普接受紐約時報專訪時，雖說若美國有不同的總統，習近平也許會對台動手，但川普相信習不會在他擔任總統時動手。如果習近平對台灣動手川普會非常不高興；但假如有一天台灣已被中共拿下，川普／美國總統不高興又如何？如同川普意圖染指格陵蘭，丹麥及格陵蘭反彈，歐盟也不高興，但不高興又奈何？當世界變成弱內強食、拳頭大的人說了算的叢林，台灣恐怕很難擺脫叢林中小白兔的命運。

其實，台灣要避免走上格陵蘭可能的命運也並非難事，執政當局只要放下台獨神主牌，務實地面對兩岸關係，勿再一味向美、日傾斜，中共自無強索台灣的道理。畢竟，兩岸關係本密切，非至不得已，何苦兵戎相見。