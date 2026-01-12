川普盯上格陵蘭 還要什麼

美國抓了委內瑞拉總統馬杜洛到紐約受審，同時也宣布接管該國；但眼睛卻瞄向格陵蘭，川普再度重申，美國要格陵蘭。

美國要格陵蘭，不是川普的創意，其來有自。早在一八六七年，國務卿西華德就提出美國的全球戰略布局，他堅信門羅主義，美洲是美國人的美洲。當年美國剛從俄國手中以七二○萬美元買下阿拉斯加，西華德認為，如果能夠再拿下格陵蘭，美國就可從東西兩側形成對英國殖民地加拿大的戰略夾擊，可切斷英國和北美殖民地的聯繫，迫使加拿大加入美國。但當時美國打完南北戰爭，也買了阿拉斯加，財政疲憊遂作罷。

美國對北極圈的興趣從未停歇。一九一七年一戰期間，國務卿藍辛警告丹麥，為防止德國入侵丹麥，要買維京群島，如果不賣，美國會強占。控制維京群島就守住通往巴拿馬的大門，在二千五百萬美元的買賣契約中，美國不再反對丹麥對格陵蘭的主權。

一九四六年二戰結束，美國意識到蘇聯會是未來的威脅，而蘇聯到美國的最短路徑，不是跨大西洋，而是飛越北極圈，格陵蘭是航道軍事重鎮。國務卿伯恩斯提出，一億美元買格陵蘭， 丹麥拒絕，但同意讓美國在格陵蘭建圖勒軍事基地；美國後在格陵蘭地層下挖四千公里的隧道網，部署六百枚核彈；也在冰下做了一座核能廠；一九六七年因冰川流動性，導致隧道崩塌，美國放棄基地，在撤離時留下大量核廢料，當時認為冰層會封存這些廢棄物，但因全球暖化而融冰，這些核廢料在未來幾十年會重見天日，變成環保的問題。

所以二○一九年川普第一次總統任期提出要格陵蘭，不是無厘頭的談話，而是深思熟慮。丹麥人過往和美國的交涉，也點滴在心頭。二○二六年川普的唐羅主義，要格陵蘭，就要它的戰略地位；格陵蘭布滿中國、俄羅斯的船艦，美國要確保北美後院安全；也覬覦它的稀土以及鈾、石墨、鋰、鎳等關鍵礦產。

格陵蘭人口五萬七千人， ＧＤＰ卅二億美元，戰略價值高；川普允諾給格陵蘭每人十萬美元，合計不到六十億；或用武力奪取。利誘、威脅是美國對丹麥的歷史版本重演。丹麥對美國的舉措，表達極度的憤怒，格陵蘭也堅決反對，自己是非賣品；歐洲各國義憤填膺集體抵制，英國更揚言要出兵保衛格陵蘭。所有這一切，最後都是美國實力說了算。

美國要了格陵蘭，下一個又會是誰呢？併吞加拿大是美國的歷史餘緒，也是川普口口聲聲說的要加拿大成為美國的第五十一州。

川普是國際現實主義者，去年底公布國家安全戰略報告，已將美國從全球警察角色，轉換為西半球霸權的靈活現實主義者，核心主張從門羅主義擴展為唐羅主義，強大的孤立主義霸權。在歐洲、亞洲、中東，以及其他地區，都不會積極參與；各區域已簽的安全協議，如北約、各種安全協定，川普也會束之高閣敬而遠之。

這對全球有重大啟示，俄羅斯普丁有更大的機會和空間，不必再擔心北約東擴，普丁要占領烏克蘭領土，師出有名，美國只要實質取得烏克蘭礦產，俄羅斯又給足川普面子，就ＯＫ了。對習近平來說，進占第一島鏈及台灣，也增加很多的便利性；這恐會是今年四月川習會要談的大交易，我們最要關心。