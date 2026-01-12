科技．人文聯合講座／美侵委國 弱國屈原與鄭迵處境

屈原為什麼行吟於江畔呢？他建言聯合齊、魏、韓力抗強秦。秦使張儀賄賂楚大臣，許諾六百里地。楚懷王信讒，疏遠屈原。秦毀約，楚怒而起兵伐秦，三敗，復用屈原。聯盟復起，張儀再使巧舌、賄賂後宮與大臣，秦楚姻盟，懷王不聽屈原而放其於漢北。齊韓魏伐楚失約，秦楚同盟，起用屈原。秦伐楚，楚敗，誘懷王武關會盟。屈原力勸，懷王踐盟，被擄逼割地不從，被囚兩年而亡。秦送其屍還，楚人哀弔如喪親人，屈原作〈思美人〉。

屈原回歸朝廷，輔佐楚頃襄王，勸堅其志，秣馬厲兵。秦伐楚日亟，王再受讒言，放屈原於江南十八年。秦兵進迫郢都，百姓流離四散，屈原悲傷寫下〈哀郢〉，鬱鬱行吟；寫完〈懷沙〉後自沉汨羅江。秦強而奸巧，楚王怯懦而好利，朝臣分裂，終至覆亡。

一九九三年我在日本求學時，ＮＨＫ開始播放大河劇「琉球之風」，劇作出自台裔日籍作家陳舜臣小說，對琉球文化初次的了解開始於此。千禧年後由法國返國任教，因緣訪問琉球；參觀首里城，王宮寶座上高懸康熙廿一年賜匾「中山世土」，疑為海外桃源。首里城於二戰焚毀，費時半世紀重建；二○一九年再遭焚毀，預計今年秋重建完成。八百餘年經歷五次重建，滄桑無盡。

陳舜臣善於描寫中國歷史小說，「琉球之風」使今處日本南國之境的琉球文化，絢爛而悲壯地登場。琉球素來朝貢明清兩代，派生員入國子監學習。九州薩摩藩主島津家族屢迫琉球歸屬，不從；豐臣秀吉發動壬辰侵韓戰役，強徵琉球軍需人力，國弱勉強支應。德川家康於關原之戰擊敗豐臣之子秀賴，布武天下。

擁護明朝之華裔琉球監生鄭迵（音同豆）擊敗親日派、主導朝局，對日採強硬立場；一六○六年，明萬曆皇帝派官員到琉球冊封。島津家遂以幕府送還漂流島民，屢催遣使謝恩不就，於一六○九年派兵三千入侵琉球。尚寧王等百餘人被擄內送，羈留三年放回。琉球遂名義為日本藩國，其實是薩摩藩管理下的地方政權。

鄭迵被俘，勸降不屈而死社稷，卻留佞臣之汙，時隔數百年方被譽為忠臣。琉球國弱，朝臣兩派勢同水火，不明形勢、不思周旋；雖死社稷以全忠，卻陷國家於萬劫不復。琉球王對內稱孤道寡，朝儀不絕，對外則向明朝與日本朝貢。薩摩藩設官檢地課稅，成為「雙屬藩國」，處境不堪。一八七一年明治維新「廢藩置縣」，隔年降琉球王國為「琉球藩」而兼併，一八七九年改置沖繩縣。

今年伊始即震撼全球的大事，川普於元月三日派兵入侵委內瑞拉，俘虜總統馬杜洛夫婦，控以數項罪名並送上紐約法庭。劇碼如同一九九○年老布希派兵捕獲巴拿馬軍事強人諾瑞嘉。川普看著視訊螢幕，誇稱比電影精彩，視鄰國元首如籠中獸而驅捕，美洲各國卻噤若寒蟬；遠在歐洲的丹麥，也因屬地格陵蘭島遭川普點名兼併而惴惴不安。

數年前俄烏戰爭「民主同盟」的盟主美國，今日再顯軍事強權本質，國際秩序遭重新詮釋，頓時回歸叢林法則。回顧歷史，秦強楚弱、日本大琉球小；四年前的俄烏戰爭、以巴衝突亦然，致戰火連連。但凡有良知之人，外有中共軍演威嚇、美國則以強權之姿凌弱自傲，應當息諍自警。可嘆吾朝野依然交相指責、老百姓黨同伐異，卻不知團結面對變局，台灣的未來可知矣！（作者為亞洲大學通識教育中心專任教授）