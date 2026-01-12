政黨競爭失序 才是台灣最大危機

在當前兩岸情勢緊繃與國際環境變動下，台灣正面臨一場前所未有的治理危機。這危機並非僅源於外部威脅，而是來自內部政治的系統性失序。當執政黨將「國安工具化」以排除異己、在野黨迷信「過時紅利」而忽視民情，以及新興政黨在制度執行上「因人設事」時，國家治理的根基正被政黨私利掏空。若不加以正視，台灣的明天將陷入深層危機。

首先，執政的民進黨將國家安全窄化為防禦性的意識形態審查，卻在處理實質議題上捉襟見肘。立委林宜瑾提案修訂兩岸人民關係條例，試圖刪除「國家統一前」字眼，並將兩岸的法律名稱更改為「兩國」版本，雖於之後「抽回提案」，卻已挑動兩岸最敏感的神經。另外，行政院推動國安法修正，擬針對鼓吹「武統」言論處以行政重罰；然「武統」定義模糊，極易成為箝制言論自由、定義敵我的政治標籤。

相較於對政治言論的雷厲風行，面對威脅國本的少子女化難題。執政黨曾承諾在衛福部下設「少子女化辦公室」，以整合生育托育、醫療、住宅與就業資源，卻在多年後仍未兌現。此種重國安政治、輕民生治理的資源錯置，使社會韌性在「抗中保台防護牆」的虛火中削弱。

其次，國民黨現正試圖透過推動「鄭習會」等國共高層對話，意圖緩解兩岸僵局並獲取關係解凍後的紅利；然在中共對台軍事壓力不減，與國際威權擴張的背景下，國民黨忽視了台灣民眾對中共長期以來積累的高度不信任。此種單純仰賴政治高層互動的和平紅利，不僅難獲國內主流民意支持，更可能因社會內部質疑而淪為另一種不穩定的來源。當政黨目標與民眾的安全感產生距離時，和平藍圖極有可能成為海市蜃樓。

再者，標榜「打破藍綠」、「堅持法治」的民眾黨，內部訂有不分區立委兩年任期的條款。然在面對具備特定政治能量的立委陳昭姿時，竟傳出該條款有「不適用」或「另有協商」的例外；這不僅讓黨內紀律淪為有名無實的擺設，更對外展現了因人設事的不良示範。一個連黨內契約都無法落實的政黨，如何能承擔堅持民主法治的重任？

台灣當前的危機在於，政黨競爭已淪為系統性的政治失序。執政黨以國安法制化當做排除異己的盾牌，卻忽略社會結構的崩壞；在野最大黨迷戀於兩岸黨際高層政治的舊夢，卻無視地緣政治導致的民心轉變；新興政黨則在誠信與權力之間擺盪，留下了制度破口卻認為無恙。若朝野政黨不能正視民生建設與法治精神，則台灣最大的危機恐非來自於外部威脅，而在於蕭牆之內的政治失序。