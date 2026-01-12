快訊

影／猛男舞者疑毒駕持雙刀隨機攔車亂砍 警開槍圍捕壓制、5警輕傷

聽新聞
0:00 / 0:00

政黨競爭失序 才是台灣最大危機

聯合報／ 戴東清／南華大學國企系教授（嘉縣大林）
民進黨立委林宜瑾提案，要將「兩岸條例」修改為「兩國條例」，最後撤案。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林宜瑾提案，要將「兩岸條例」修改為「兩國條例」，最後撤案。圖／聯合報系資料照片

在當前兩岸情勢緊繃與國際環境變動下，台灣正面臨一場前所未有的治理危機。這危機並非僅源於外部威脅，而是來自內部政治的系統性失序。當執政黨將「國安工具化」以排除異己、在野黨迷信「過時紅利」而忽視民情，以及新興政黨在制度執行上「因人設事」時，國家治理的根基正被政黨私利掏空。若不加以正視，台灣的明天將陷入深層危機。

首先，執政的民進黨將國家安全窄化為防禦性的意識形態審查，卻在處理實質議題上捉襟見肘。立委林宜瑾提案修訂兩岸人民關係條例，試圖刪除「國家統一前」字眼，並將兩岸的法律名稱更改為「兩國」版本，雖於之後「抽回提案」，卻已挑動兩岸最敏感的神經。另外，行政院推動國安法修正，擬針對鼓吹「武統」言論處以行政重罰；然「武統」定義模糊，極易成為箝制言論自由、定義敵我的政治標籤。

相較於對政治言論的雷厲風行，面對威脅國本的少子女化難題。執政黨曾承諾在衛福部下設「少子女化辦公室」，以整合生育托育、醫療、住宅與就業資源，卻在多年後仍未兌現。此種重國安政治、輕民生治理的資源錯置，使社會韌性在「抗中保台防護牆」的虛火中削弱。

其次，國民黨現正試圖透過推動「鄭習會」等國共高層對話，意圖緩解兩岸僵局並獲取關係解凍後的紅利；然在中共對台軍事壓力不減，與國際威權擴張的背景下，國民黨忽視了台灣民眾對中共長期以來積累的高度不信任。此種單純仰賴政治高層互動的和平紅利，不僅難獲國內主流民意支持，更可能因社會內部質疑而淪為另一種不穩定的來源。當政黨目標與民眾的安全感產生距離時，和平藍圖極有可能成為海市蜃樓。

再者，標榜「打破藍綠」、「堅持法治」的民眾黨，內部訂有不分區立委兩年任期的條款。然在面對具備特定政治能量的立委陳昭姿時，竟傳出該條款有「不適用」或「另有協商」的例外；這不僅讓黨內紀律淪為有名無實的擺設，更對外展現了因人設事的不良示範。一個連黨內契約都無法落實的政黨，如何能承擔堅持民主法治的重任？

台灣當前的危機在於，政黨競爭已淪為系統性的政治失序。執政黨以國安法制化當做排除異己的盾牌，卻忽略社會結構的崩壞；在野最大黨迷戀於兩岸黨際高層政治的舊夢，卻無視地緣政治導致的民心轉變；新興政黨則在誠信與權力之間擺盪，留下了制度破口卻認為無恙。若朝野政黨不能正視民生建設與法治精神，則台灣最大的危機恐非來自於外部威脅，而在於蕭牆之內的政治失序。

國安法 兩岸人民關係條例 國家安全 言論自由

延伸閱讀

駁斥IPAC情緒勒索說 張啓楷表示應正視陳昭姿外交貢獻

民眾黨2年條款有但書 柯文哲：全力協助陳昭姿推動代理孕母法

藍白合時程待定 黃國昌：先理念政策、再談人選整合

格陵蘭5政黨齊聲拒當美國人 川普嗆「來硬的」

相關新聞

政黨競爭失序 才是台灣最大危機

在當前兩岸情勢緊繃與國際環境變動下，台灣正面臨一場前所未有的治理危機。這危機並非僅源於外部威脅，而是來自內部政治的系統性...

科技．人文聯合講座／美侵委國 弱國屈原與鄭迵處境

屈原為什麼行吟於江畔呢？他建言聯合齊、魏、韓力抗強秦。秦使張儀賄賂楚大臣，許諾六百里地。楚懷王信讒，疏遠屈原。秦毀約，楚...

川普盯上格陵蘭 還要什麼

美國抓了委內瑞拉總統馬杜洛到紐約受審，同時也宣布接管該國；但眼睛卻瞄向格陵蘭，川普再度重申，美國要格陵蘭。

川普大放言 台灣剉咧等？

川普近日就格陵蘭與台灣問題的談話，非常值得國人提高警覺，政府當局顯然已到了必須調整兩岸政策的關鍵時刻，否則，我們的下場可...

伊朗動亂 共和國與舊王朝的半世紀糾纏

伊朗抗爭已近兩周時間，大致上與其國內經濟委靡、幣值下跌有相當大的關係，從新聞鏡頭中可看到不少示威遊行，政府鎮壓已造成民眾...

高市傳「開議即解散眾院」 在野砲轟

日本放送協會（ＮＨＫ）十一播出「日曜討論」節目，邀朝野各黨黨魁就潛在的眾議員大選發表看法。多個在野黨批評，此舉恐造成政治...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。