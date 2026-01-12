國共論壇將重啟 理性看待兩岸良性交流

國共論壇即將在暫停九年後重啟，國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平也可能會面。在此同時，監察委員宣布調查學生赴陸交流活動，北京則將我教育部長鄭英耀列入制裁名單。這些看似獨立的事件，實則反映出當前兩岸關係的複雜困境。在政治對立日益加劇的氛圍中，台灣社會對於兩岸交流的態度呈現嚴重分歧，在國家安全與理性溝通之間如何平衡，是不容迴避的課題。

在全球地緣政治劇烈變動的背景下，台灣確實需要審慎評估交流帶來的風險；但當警戒演變成全面性的防堵，甚至將所有與對岸的接觸都貼上「統戰」標籤，即產生反效果。監委調查學生赴陸活動，讓許多教育工作者感到無奈，這種毫無證據的懷疑只會讓兩岸交流蒙上陰影。

更值得關注的是防堵心態已造成實質傷害，在台就讀的陸生人數從高峰期的四萬多人，銳減至目前僅剩幾十名碩博士生，這個數據說明了什麼？當台灣開放碩博士班名額給陸生，卻限定只有「已在台的陸生」才能報考，這種自相矛盾的政策設計根本是做做樣子。教育交流的式微，不只是帳面上數字的減少，更代表台灣校園失去了多元觀點的激盪，兩岸學生也失去了近距離認識對方的機會。

另一個極端，則是把所有友善看待對岸的言論都視為「被收買」，網路創作者因為製作正面呈現大陸風貌的內容，就被貼上「在地協力者」的標籤。這忽略了一個基本事實，許多創作者之所以製作這類內容，可能純粹是基於市場考量；華人用戶數量龐大，友善大陸的內容更容易獲得流量，這是傳播的市場法則。沒有確切證據就認定創作者被「收買」，這種廉價操作其實是在打壓言論自由。台灣民主的可貴之處正在於言論的多元性，容不下不同聲音，是自毀民主根基。

地方九合一選舉在即，任何與對岸的互動都可能被放大檢視。藍營參選人擔心國共論壇或「鄭習會」成為綠營操作的素材而影響選情；這種憂慮可以理解，畢竟民進黨確實擅長炒作兩岸意識形態、動輒指控對手「賣台」。不過若因為害怕被扣帽子，就放棄推動兩岸對話的主導權，在議題攻防設定上反而更易陷入被動。兩岸關係原本是藍營的優勢領域，退讓戰場的結果，卻使民進黨節節進逼。

關鍵在於進行透明且有原則的溝通；鄭麗文表示國共論壇或鄭習會均不會祕密進行，未來有進度將第一時間說明，這個態度值得肯定。

兩岸交流若能聚焦在氣候變遷、少子化、能源問題等共通議題，適度降低政治色彩，反而容易獲得社會認同。畢竟對一般民眾而言，經濟發展與生活安定才是切身關注的問題。理性面對兩岸議題、主動掌握論述權未必是包袱，豈知不是加分項目？

支持兩岸交流不等於支持統一，反對盲目交流也不等於逢中必反。交流應經審慎評估，確保符合台灣利益；對於不同聲音也應保持開放態度，用論證代替貼標籤。把所有異議都打成「紅色勢力」，製造寒蟬效應與沉默螺旋，受損的終究是台灣的民主品質。真正的韌性不是靠打壓異見而獲得，而是建立在尊重多元、鼓勵論辯的基礎上。在兩岸關係的寒冬中，台灣民眾更需要保持清醒的頭腦與理性的判斷。