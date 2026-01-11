鄭麗文赴陸 推動兩岸和平正逢其時

國民黨主席鄭麗文表示願赴大陸會見習近平，這雖然遭到反中勢力質疑，但在當前的國際潮流下，反顯得正逢其時。

首先，近來國際間興起一股和中風潮。美國總統川普去年十月底在韓國釜山與習近平會晤後，預定本年四月訪中；韓國總統李在明與愛爾蘭總理馬丁本月四日同時前往中國大陸訪問；加拿大總理卡尼將於十三至十七日訪問大陸；英國首相施凱爾以及德國總理梅爾茨也預定本年一月或二月訪問中國大陸。大國領袖相繼訪中，說明中國大陸在國際政治中的影響力，令主要國家無法忽視，現實需要已經超越了政治理念的藩籬。

其次，台灣反中勢力一向依賴美國抗中。但是美國明顯地將重心自歐洲及亞太轉向西半球的美洲大陸。川普政府日前宣布將退出六十六個國際與聯合國機構，在美國逐漸退出國際場域力求自保的態勢下，對台灣的關注勢將下降。尤其是川普政府跨界拘捕委內瑞拉總統馬杜洛，完全不顧國際法原則，主要國家除了口頭譴責，沒有任何反制，使國際法不再成為國家安全與獨立自主的保障。台灣如果繼續仇中反中，將有可能使自己陷入孤立無援；反之，鄭麗文若順利成行，將會為冰冷的兩岸關係注入暖流。

更重要的是，李在明訪陸後強調，在國際秩序中，沒有永遠的敵人、盟友和規則，韓國的命運取決於我們自主開拓、以國家利益至上的實用外交。積極推進靈活且周到的務實外交，與周邊國家擴大合作。此番見解與鄭麗文推動兩岸和平交流的主張不謀而合。

根據《遠見》近期公布的「二○二六民心動向調查」，倘若兩岸發生戰爭，只有百分之廿五的民眾願意自己或家人上戰場，顯見台灣民眾對和平具有高度期望。在台灣民心反戰的氛圍下，鄭麗文赴陸展開和平之旅，值得國人期待。