財政劃分 懲優獎劣的荒謬

提高人民的生活條件，是首長治理的首要目標；深不知當代政治思維卻大相逕庭，甚至背道而馳，好像治理績效評比愈窮、愈吊車尾的縣市，就愈有甜頭吃。

因應新版財劃法，新版地方政府財力級次表出爐，原本被視為窮鄉的台東縣，躍升與天龍國同屬第一名，跌破許多人眼鏡；饒縣長委屈的說「欠債反而較有利」。她沒有通天本領，而是有勇於任事的擔當。當年釋迦因被對岸檢驗出含介殼蟲之害，影響縣民生計至鉅，她盡力檢討改進、再與對岸談判，保障眾多果農生計。

反觀沃野平疇的嘉南平原，台南市居其中，以及台灣數一數二國際大港的高雄市，若以財政劃分的貧富等級來看，幾乎雙雙敬陪末座，那是多沒面子的事。可中央富爸爸沒有追究「嫡長子」治理績效落後的原因，反而送了紅蘿蔔—提高地方分配款，因禍而得了福。

兩相比較，政策是不是有著「懲優獎劣」的荒謬，沒有提升各縣市競爭力的制度設計，很不合常理，難道鼓勵各縣市政府比爛、比衰退嗎？倘若為「扶弱」設想，也不要讓贏者感到吃虧，否則大家「躺平」不是更好嗎？