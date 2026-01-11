星期透視／亂戴紅帽 自毀民主 自棄溝通

台灣網路資訊中心的二○二五年網路報告，有個題目這樣問受訪者：「有媒體報導『外國勢力可能透過影音創作者（如YouTuber、網紅）來影響台灣的輿論』，請問您熟不熟悉這個事件？」結果熟悉的有四成三，說不熟悉五成二；報告說，這代表「資訊戰相關風險尚未被廣泛認知」。

言論的高度自由，原是台灣民主的標誌性特色。內容創作者因其動機不同、品質不一，受眾有一定風險意識和識讀能力實屬必要。但是令人憂心的是，台灣言論市場近年盛行一種廉價操作：對特定內容創作者亂戴紅帽。

當創作者發表內容涉及正面呈現大陸、契合大陸主流意見、反台獨，或促進兩岸融合統一，常在毫無證據的情況下，被綠營媒體政客名嘴，貼上他們是被中國大陸「收買」，是「在地協力者」的標籤。

前述報告說的「外國勢力」，從前後文看，指的當然是中國大陸，但問題卻以「外國勢力」稱呼大陸，這不是憲法和兩岸條例對大陸的定位，這讓題目就有些「政治正確」的味道。

台灣言論市場多元性高，言論貨架上不只有友善大陸的內容，仇恨大陸的也很常見。這可能是創作者的「個人真實立場表達」，是應受保障和尊重的言論自由。

另外，許多創作者製作友善大陸的內容，還有傳播上的合理原因。網路傳播受眾擴及境內境外，為爭取最大流量，創作者當然可能擴大其目標，製作能吸引境外受眾欣賞認同的內容。網路世界華人用戶數量龐大，友善大陸內容反映的可能是傳播的「市場法則」。

有人或許會問，許多網路平台大陸不是屏蔽了嗎？大陸用戶怎麼稱為台灣內容的受眾呢？其實大陸用戶可能人在海外，或使用ＶＰＮ，還有很多大陸創作者會對台灣內容進行自發「二創」蹭流量。許多大陸民眾關注台灣議題，加以兩岸語言相通，台灣內容常有風格特色，流量吸引力不小。

邏輯上，我們不能排除創作者被「收買」的可能，創作者可能收費發表違心之論、可能使用不實身分或製作錯假內容，但是對人做此種嚴厲指控，需確切證據。沒有證據就輕率認定創作友善大陸內容的人，都是被「收買」，未免太廉價，根本是想打壓言論。

至於大陸官方或節目，剪輯報導放大台灣友善大陸的內容，這是大陸的公關宣傳，且這種做法在各地並不罕見。台灣不少綠媒不也經常剪輯報導放大不利大陸的內容嗎？

更關鍵的是，若想化解兩岸分歧，不能只強調台灣民眾觀點，要大陸理解台灣，也須考量十四億大陸民眾的意見。國際政治上「兩層博弈」的說法，說的是對外及對內溝通須協調。如果只顧單邊單層，忽視大陸民意；或是把大陸民意都和官方或中共都視為「敵對」，再把溝通協調兩岸的創作者都戴上紅帽，這或許有利內部情緒動員，但也會卡死自己，這是自斷溝通，不利兩岸和平。

台灣民主的嚴重危機，是「認知作戰」被某些綠營人士不斷放大且泛化，讓言論空間不斷被侵蝕。亂戴紅帽，是想靠「以言廢人」和「以人廢言」，繼而製造寒蟬效應和沉默螺旋，不讓台灣民眾聽見另一種聲音，這難道不也是一種反向「認知作戰」？這其實不利於台灣的「韌性」。

正的韌性不是靠打壓異見獲得的，而應該堅信言論自由的民主價值、建立鼓勵論辯的公共空間，別只想靠亂貼標籤、亂戴紅帽來取代論證。

