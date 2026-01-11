商人總統川普 善用政治權力變現

近期時代雜誌報導，川普的財富大幅飆升。從擔任總統前二○二四年十二月的卅九億美元，次年一月就任總統，到二○二五年九月增加到七十三億美元，九個月的時間，多了卅四億。川普缽滿盆滿，是美國歷任總統僅見。增加的部分，主要在加密貨幣和科技媒體的新興領域，而不是靠他過去經營的房地產。

加密貨幣部分，川普推出他個人及他太太的迷因幣、發行代幣及穩定幣；川普科技媒體集團與核融合ＴＡＥ的合併，也讓他增加廿億美元財產。川普出名財富就跟著來，很多的高球場、房地產、版稅、紀念品、海外授權，都有名氣上的大收入。川普並沒有將資產交付盲目信託，批評者認為，他將政治權力轉化為個人財富。

川普謀略遠、心計深。他知道，獲利要最大化，就要呼群引伴從加密貨幣著手。上任總統後，先任命加密沙皇、證管會主席、財政部長、商務部長，以及都是熟悉加密貨幣操作的一眾官員，他們上台先裁撤打擊加密犯罪的特別單位，訂定法令鬆綁監管，也開放多元管道可加速投資加密貨幣，如退休金基金即可直接購買。這些作為深受外界批評，認為川普政府是美國史上最嚴重的制度性貪腐，但川普勇往直前不為所動。

川普公私混雜，師心自用。可再從另一實例上看；川普去年訪問中東，卡達承諾對美國投資一點二兆美元，而卡達全年的ＧＤＰ約二千億美元，投資金額是ＧＤＰ的六倍，專家說，完全不可能；巨額大投資，混入卡達送價值四億美元的波音七四七飛機給川普，成為大話題。現在飛機由國防部接收進行改裝，國會議員質疑改裝費用要驚人的十億美元，飛機在川普任內，是總統專機，卸任後捐給川普總統圖書館。川普對卡達的巨額投資，不辨真假，認為是交易外交的大勝利；也對卡達送飛機表示「傻瓜才會拒絕」。

川普高調的將加密貨幣合法化，全面接受卡達的個人贈與、投資美國，還有其他種種舉措、爭議，使得他在最新的蓋洛普民調，只有百分之卅六的支持度，不支持的有百分之五十九，民調直直落，川普現在還處變不驚，我行我素。

對照川普這樣經營有術的商人總統，五○年代的杜魯門就顯得太清貧了。

杜魯門總統做了很多歷史性的開創工作，備受美國人尊敬，如對日本使用原子彈，促使二戰結束；實施杜魯門主義，承諾援助受共產主義威脅的國家，拉開冷戰序幕；實施馬歇爾計畫，撥巨款協助歐洲重建；成立北約，組合跨北大西洋的軍事同盟，抵禦蘇聯。而他退休時，只有拿他的退伍軍官津貼，每月一一二美元（約現在一四○○美元）。因為他的清貧，使得政府在一九五八年通過退休總統法案，為卸任總統提供退休金和辦公費。

川普「凡事都可用金錢計算」的價值觀，和杜魯門「總統頭銜不賣錢」的思維，有天淵之別；不知，川普會不會嘲笑杜魯門不合時宜，是個呆子。