名家縱論／從唐羅主義到兩岸和平

二○二六年開始，國際新地緣政治成形，中美在太平洋兩端、東西方兩側，各自鞏固勢力範圍，但兩邊各國卻有截然不同感受。美國戰略收縮，返回西方掌控美洲，但霸權手段粗暴，帝國入侵委內瑞拉，不排除武力占領格陵蘭，也威脅古巴、哥倫比亞、甚至墨西哥，西方面臨傳統秩序分崩局面。

川普對於委內瑞拉和格陵蘭的資源與領土野心，美媒認為是廿一世紀的門羅主義，又稱唐羅主義，其實就是十九世紀末美國總統麥金利的翻版，透過美西戰爭取得古巴、菲律賓、波多黎各，關島等地。唐羅主義有三大特色：勢力範圍、帝國掌控、蓄力反擊；美國仍希望繼續稱霸世界，只是目前要做地盤清洗。

二戰後美國建立的國際經濟安全秩序，是以貿易擴張、科技霸權、規則秩序為基礎的新帝國主義政策。自由國際秩序是美國霸權建構，禁止武力使用、自由貿易體系、美元金融霸權，加上全球化與科技領先，讓美國權力在冷戰後達到頂峰。

只是，中國快速崛起發展，中美相對實力日益接近，近八年的中美貿易戰、科技戰，不僅沒打垮中國，反讓中國加速技術自主、製造獨霸全球。川普政府改以美國優先，高築關稅保護主義，重返帝國入侵，鞏固西方地盤。

中國則採不同作法，面對川普全球貿易戰與唐羅主義，北京高舉自由貿易與國際法秩序大旗，提出全球和平、發展、安全和治理四大倡議，擴大全球影響力，強調不稱霸並維護多邊主義。不過中國仍強調與美國的合作互利，希望維持有利於中國持續發展的穩定大國關係與國際環境。

在東亞，中國主導日益提升，但軟硬兼施，恩威並行。去年底推進中國東協自貿區3.0，加速東亞經濟一體化，東南亞成為中國第一大貿易夥伴；北京也派遣外交使節穿梭泰柬邊境衝突，展現區域大國態勢；日前韓國總統李在明訪中，簽署十四項備忘錄，中韓關係回溫。

另一方面，解放軍環台軍演，警告台獨與外力介入；針對日相高市早苗的台灣有事發言和近期日本再軍事化作為，中國商務部今年第一個公告，禁止軍民兩用物項對日本軍事用戶與軍事用途出口，更傳出進一步採取稀土管制。

新地緣政治已然成形，中美Ｇ２兩強體制確認，兩國都是核武大國，相互經濟與科技實力接近，各自勢力範圍與主導區域浮現。雖然美國實力仍領先，加上全球美軍基地與美元霸權，美國在東亞與中東仍有一定影響力，但美國採戰略收縮的守勢現實主義，未觸及美核心利益者已無暇多顧。

中美新地緣政治之下，國際社會再現實力叢林法則，各國多採「自救」原則，首先須避免成為大國衝突對象，謹慎外交為王道；其次是強化聯盟政策，但聯盟策略深受地緣政治影響，小心聯盟不成反成代理人棋子；第三提升自保實力，然而軍備競賽或可能加速衝突。

台灣在新地緣政治之下應該如何自處？第一島鏈上的台海情勢是中美對抗的第一線，台灣其實已深陷大國代理戰爭與地緣政治衝突漩渦中，依自救原則，當然應避免兩岸衝突發生；七分政治三分軍事，備戰仍需要，但避戰才是王道。

從中美貿易戰因稀土與大豆而休戰、高市發言引來制裁軍工產業、到共軍常態環台軍演，讓所謂「台灣有事、日本有事、美軍來援」都已非現實可能。台灣人民是要選擇賴總統的台獨路線、還是國民黨的兩岸和平，接下來的選舉決定台灣的未來。

（作者為文化大學社科院講座教授、國安會前副秘書長）