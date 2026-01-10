聽新聞
教育少子化 危機如何變轉機

聯合報／ 關晶麗／小學教師會理事長（新北市）
台灣少子化日益嚴重。圖／聯合報系資料照片
內政部昨天公布去年人口統計數據，去年全年僅十萬七八一二名新生兒出生，較二○二四年大幅減少二七○四四人，是台灣近十年跌幅最多，按此趨勢，出生數極有可能在今年就會跌破十萬人大關。朝野都說少子化是國安危機，問題在於，政府提出的實際作為根本難以有效提升生育率。

學齡人口銳減效應正加速衝擊教育現場，隨著出生率持續下探，未來十餘年，中小學生總數可能面臨腰斬式萎縮，留給我們應對的時間已經愈來愈少。然而，面對少子化海嘯直撲而來，政府的因應對策卻仍停留在被動調整、零碎修補，無論是教育體制轉型或生育支持體系，皆未見足以力挽狂瀾的決心與整體視野。

其實，少子化本是推動教育品質躍升的關鍵契機。學生數減少，理應同步降低班級人數、優化師生比，讓教學真正回歸以學習者為中心，深化師生互動。然而，實際政策作為卻令人失望。面對未來每年數萬學生持續消失的結構性趨勢，主管機關僅以局部微調等技術性措施應付，始終未能提出具前瞻高度的整體改革方案。

以每班班級人數為例，政府消極施政，已然錯失利用人口轉型重塑教育體質的歷史契機。調降班級人數是為提升品質，而非消極坐等「自然減班」，但從幼教師生比調整延宕、國高中班級人數下修牛步，到大學退場爭議不斷，在在顯示政策總是慢半拍。地方政府偶有創新，卻因缺乏中央制度性支持而難以永續。少子化本應是推動教育結構全面革新、提升品質的轉機，卻因消極施政，教學現場負擔未減，所謂「精緻化教學」終成口號。

如何將少子化危機，變成重塑教育品質的轉機？當教室空間不再緊繃，教育部更應主動出擊：降低師生比、強化個別化教學、改善教師勞動條件，不應再將調降責任推給地方，終將導致教育資源錯置、城鄉落差加劇。教育是百年大計，不能坐等少子化浪潮吞噬。請教育部拿出魄力，未雨綢繆、超前部署，全面加速調降班級人數，為下一代打造真正精緻的教育現場。

