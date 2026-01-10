聽新聞
0:00 / 0:00

別讓美意被「浪費」

聯合報／ 陳文卿／環保服務業（新竹市）
營養午餐免費政策引發話題。情境示意圖，非新聞當事照。圖／聯合報系資料照
營養午餐免費政策引發話題。情境示意圖，非新聞當事照。圖／聯合報系資料照

繼台北市宣布將提供國中、小學生免費營養午餐後，台中市、高雄市、台南市也不甘落後宣布跟進。可以預期，各縣市或許都要跟進辦理了，畢竟今年是選舉年，沒有哪個縣市長或候選人想承擔罵名。其實，除了這幾個縣市，七成以上的縣市都已辦理免費營養午餐；既然如此即應由中央統一辦理，不應有差別待遇。

免費午餐的出發點是減輕學生家長的經濟負擔，但齊頭式的平等未必是好政策。對弱勢家庭是福音，但經濟條件較寬裕的家庭，或許不在乎這些餐費，合理的做法是酌量付費。

其次，免費的結果更可能造成浪費。學生往往不會珍惜食物，因此產生大量廚餘是更大的麻煩！尤其現在廚餘無法養豬再利用，廚餘處理的成本已飆高到每噸好幾千元，處理廚餘的費用甚至可能超過食材費用，所謂「免費的最貴」就是這個道理；只是未向家長直接收取這些費用，所以沒有直接感受到而已。

家長了解自家孩童的食量及對食物的喜惡，若自行準備便當亦較能適量。若全校所有學生吃相同的午餐，校方擔心若不夠吃會挨罵，往往準備超量，導致剩食量比各自準備午餐還多。基於經濟與環保考量，推動免費營養午餐更應加強學生珍惜食物的教育，避免增加廚餘又糟蹋糧食。

